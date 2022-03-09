Российские военные срывают эвакуацию жителей под Киевом: заблокированы десятки автобусов

Российские оккупанты препятствуют эвакуации населения в селе Стоянка. Власти Бучи начали переговоры с россиянами, чтобы те разблокировали выезд автобусов с людьми.

Российские военные срывают эвакуацию в селе Стоянка, которое находится недалеко от Киева. На данный момент 50 автобусов с мирными жителями заблокированы вражескими войсками. Они не дают проехать колоне автобусов. Об этом сообщили в Бучанском местном совете в Facebook.

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В Бучанском местном совете заявили, что начали переговоры с войсками России, чтобы возобновить эвакуацию людей.

"Продолжаются переговоры, чтобы разблокировать движение транспорта. Напоминаем, что о "зеленом коридоре" была договоренность на самом высоком уровне", — сообщили в местном совете.

Напомним, 9 марта российские военные обстреляли "зеленый коридор" в селе Демидов Киевской области. В результате вражеских обстрелов погиб один полицейский, еще двое людей были ранены. Из оккупированного города удалось эвакуировать 100 людей, 30 из них — дети.

Утром министр реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук заявляла, что Россия дала согласие на открытие шести гуманитарных коридоров в Украине. Там не должно было быть открытия огня с 9:00 до 21:00.