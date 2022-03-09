Російські військові зривають евакуацію мешканців під Києвом: заблоковано десятки автобусів

Російські окупанти перешкоджають евакуації населення в селі Стоянка. Влада Бучі розпочала переговори з росіянами, щоб ті розблокували виїзд автобусів із людьми.

Російські військові зривають евакуацію в селі Стоянка, яке розтовановане неподалік Києва. Наразі 50 автобусів із мирними жителями заблоковано ворожими військами. Вони не дають проїхати колоні автобусів. Про це повідомили в Бучанській місцевій раді у Facebook.

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У Бучанській місцевій раді заявили, що розпочали переговори з військами Росії, щоб відновити евакуацію людей.

"Продовжуються переговори, щоб розблокувати рух транспорту. Нагадуємо, що про "зелений коридор" була домовленість на найвищому рівні", — повідомили в місцевій раді.

Нагадаємо, 9 березня російські військові обстріляли "зелений коридор" у селі Демидів Київської області. Внаслідок ворожих обстрілів загинув один поліцейський, ще двоє людей було поранено. З окупованого міста вдалося евакуювати 100 людей, 30 із них — діти.

Уранці міністерка реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук заявляла, що Росія погодилася на відкриття шести гуманітарних коридорів в Україні. Там не мало бути відкриття вогню з 9:00 до 21:00.