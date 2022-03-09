Ворог обстріляв "зелений коридор" у селі Демидів Київської області: є жертви (фото)

Ще кілька годин тому міністриня реінтеграції Ірина Верещук закликала Росію не відкривати вогонь населення під час евакуації.

Ворог обстріляв мирних жителів і поліцію під час евакуації населення із села Демидів Київської області. Про це повідомили у пресцентрі правоохоронців.

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"Сьогодні, 9 березня, під час чергової евакуації людей з території бойових дій, окупанти відкрили стрілянину в бік поліцейських і мирних жителів", — йдеться у повідомленні.

Унаслідок цього загинув поліцейський Олексій Пономаренко, пресслужба опублікувала фото героя. Ще двох людей тяжко поранено та госпіталізовано — серед них також один поліцейський.

[ + – ] Загиблий від куль ворога поліцейський Олексій Пономаренко

З окупації вже вдалося вивезти 100 мирних жителів, 30 із них — діти.

"Автобуси вже поїхали на евакуацію людей Бучанського району Київщини. Просимо мешканців Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Бородянки та Ворзеля дотримуватися інструкцій рятувальників і правоохоронців", — йдеться в останньому повідомленні правоохоронців Київської області.

Нагадаємо, 9 березня вранці міністриня реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Росія дала згоду на евакуацію мирних жителів із місць запеклих боїв. Оголосили шість напрямків по всій Україні та розпочали організацію "зелених коридорів". Верещук закликала ворога виконати взяті на себе зобов'язання та не стріляти.

Ще раніше окупанти з "Градів" обстріляли евакуаційні автобуси, які їхали до Волновахи.