Враг обстрелял "зеленый коридор" в селе Демидов Киевской области: есть жертвы (фото)

Еще несколько часов назад министр реинтеграции Ирина Верещук призывала Россию не открывать огонь по населению во время эвакуации.

Враг обстрелял мирных жителей и полицию во время эвакуации населения из села Демидов Киевской области. Об этом сообщили в пресс-центре правоохранителей.

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"Сегодня, 9 марта, во время очередной эвакуации людей из территории боевых действий, оккупанты открыли стрельбу в сторону полицейских и мирных жителей", — говорится в сообщении.

В результате погиб полицейский Алексей Пономаренко, пресс-служба опубликовала фото героя. Еще двое человек тяжело ранены и госпиталиированы — среди них также один полицейский.

[ + – ] погибший от пуль врага полицейский Алексей Пономаренко

Из оккупации уже удалось вывезти 100 мирных жителей, 30 из них – дети.

"Автобусы уже уехали на эвакуацию людей Бучанского района Киевщины. Просим жителей Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Бородянки и Ворзеля следовать инструкциям спасателей и правоохранителей", — говорится в последнем сообщении правоохранителей Киевской области.

Напомним, 9 марта утром министр реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Россия дала согласие на эвакуацию мирных жителей из мест ожесточенных боев. Огласили шесть напрвлений по всей Украине и приступили к организации "зеленых коридоров". Верещук призвала врага выполнить взятые на себя обязательства и не стрелять.

Еще ранее оккупанты из "Градов" обстреляли эвакуационные автобусы, которые ехали в Волноваху.