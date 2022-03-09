В Украине сегодня эвакуировали более 40 000 людей, хотя планировали 100 тысяч, — Арахамия

В то же время эвакуация гражданского населения из Изюма сегодня была фактически сорвана из-за несоблюдения условий российской стороной.

За сутки удалось эвакуировать более 40 000 женщин и детей со всех уголков Украины, где происходят боевые действия. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в Facebook.

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Также он отметил, что планировали вывезти из опасных зон 100 тысяч человек, но не удалось этого сделать.

"В сутки удалось вывезти более 40 000 женщин и детей со всех уголков Украины. Пытались 100 тысяч, но не получилось.

Спасибо Ирина Верещук и сотням волонтеров и просто небезразличных людей", — написал Арахамия.

[ + – ] Пост Давида Арахамии

Также он добавил, что наиболее проблемными участками в плане эвакуации мирного населения сейчас являются Мариуполь, Харьков и Киевская область.

Отметим, что по информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, эвакуация гражданского населения из Изюма сегодня была фактически сорвана из-за несоблюдения условий российской стороной. Весь день продолжались обстрелы города.

9 марта только 6 единиц транспорта эвакуировали около 250 человек. В тоже время десятки автобусов так и не попали в город. Также не попал в Изюм и гуманитарный конвой с продуктами, водой, теплой одеждой и другими необходимыми вещами для местного населения.

"Город практически уничтожен. Отсутствует электричество, газ, тепло, вода. В Изюме не работает мобильная связь, интернет, радио/ТВ. Все находятся в укрытиях", — написал Синегубов.

По предварительным данным, в Изюме более 5000 человек нуждаются в эвакуации, добавил глава ОВА.

Ранее Фокус сообщал, что российские войска нанесли авиаудар по роддому в Мариуполе. По словам местных чиновников, официально подтверждены 17 пострадавших, среди которых персонал медучреждения и роженицы.