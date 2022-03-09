В Україні сьогодні евакуювали понад 40 000 людей, хоча планували 100 тисяч, — Арахамія

Водночас евакуацію цивільного населення з Ізюма сьогодні фактично зірвали через недотримання умов російською стороною.

За добу вдалося евакуювати понад 40 000 жінок та дітей з усіх куточків України, де тривають бойові дії. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія у Facebook.

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Також він зазначив, що планували вивезти із небезпечних зон 100 тисяч людей, але не вдалося цього зробити.

"На добу вдалося вивезти понад 40 тисяч жінок та дітей з усіх куточків України. Намагалися 100 тисяч, але не вийшло.

Спасибі Ірині Верещук та сотням волонтерів та просто небайдужим людям”, — написав Арахамія.

[ + – ] Пост Давида Арахамії

Також він додав, що найпроблемнішими ділянками для евакуації мирного населення зараз є Маріуполь, Харків та Київська область.

Зазначимо, що за інформацією голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, евакуацію цивільного населення з Ізюма сьогодні фактично зірвали через недотримання умов російською стороною. Цілий день обстрілювали місто.

9 березня лише 6 одиниць транспорту евакуювали близько 250 осіб. Водночас десятки автобусів так і не потрапили до міста. Також не потрапив в Ізюм гуманітарний конвой з продуктами, водою, теплим одягом та іншими необхідними речами для місцевого населення.

"Місто практично знищене. Відсутня електрика, газ, тепло, вода. В Ізюмі не працює мобільний зв'язок, інтернет, радіо/ТВ. Усі перебувають в укриттях", — написав Синєгубов.

За попередніми даними, в Ізюмі понад 5 000 людей потребують евакуації, додав глава ОДА.

Раніше Фокус повідомляв, що російські війська завдали авіаудару по пологовому будинку в Маріуполі. За словами місцевих чиновників, офіційно підтверджено 17 постраждалих, серед яких персонал медзакладу та породіллі.