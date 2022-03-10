Маріуполь повністю заблокований, із міста не змогли евакуювати людей, — Верещук

За словами міністерки, у напрямку міста продовжуються бої. Зокрема – у районі міста Оріхів та села Пологи. Гуманітарний вантаж не можуть доставити четвертий день

Міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Маріуполь на Донеччині повністю заблокований російськими військами. За її словами, із міста не вдалося евакуювати людей, а також не змогла в’їхати гуманітарна допомога. Вантаж повернувся в Запоріжжя. Про це політикиня заявила в телемарафоні українських каналів.

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У напрямку міста продовжуються бої між містом Оріхове та селом Пологи Запорізької області. За словами Верещук, це вже четвертий день, коли до Маріуполя не вдається доставити необхідні продукти для українських громадян.

"Там зараз точаться бої між містом Оріхів і селом Пологи, наш гуманітарний вантаж знову повернувся в Запоріжжя, це вже четвертий день, коли ми не можемо довезти воду, необхідні ліки та продукти", — сказала міністерка.

За даними Ірини Верещук, справи йдуть краще на Київському напрямку – Буча, Ірпінь, Гостомель. Там поки є можливість евакуювати місцевих жителів, але ситуація дуже нестабільна. Тому вона закликала всіх людей евакуюватися з місця активних бойових дій, як тільки вони матимуть таку можливість.

"Якщо є можливість, ви отримали повідомлення про ймовірну евакуацію — не зволікайте, виходьте, і якщо є така можливість — евакуюйтеся", — закликала Верещук.

Крім того, міністерка звинуватила Росію в систематичному порушенні домовленостей щодо гуманітарних коридорів. За її словами, російські військові обшукують і ґвалтують людей, обстрілюють їх під час початку евакуації.

"Усе вказує на те, що це ті злочини, які підпадатимуть під воєнні злочини над людьми", — підсумувала Ірина Верещук.

Нагадаємо, 9 березня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що за день вдалося евакуювати 40 тисяч людей із гарячих точок. Проте планувалося, що таких людей буде 100 тисяч. За його словами, найпроблемніші точки для вивезення людей спостерігаються в Маріуполі, Харкові та Київській області.

Раніше російські військові зірвали евакуацію мирних жителів їхнього села Стоянка під Києвом. Вони заблокували десятки автобусів із людьми та не дали проїхати колоні автобусів виїхати.