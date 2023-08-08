Удар ВС РФ по Покровску: ранен полицейский из фильма "20 дней в Мариуполе" (фото)

Режиссер Мстислав Чернов отметил, что Владимир приехал на место удара российской ракеты, чтобы оказать помощь людям, однако попал под повторный обстрел.

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Во время обстрела города Покровск Донецкой области был ранен сотрудник полиции Владимир, который стал одним из героев документального фильма "20 дней в Мариуполе". Об этом написал режиссер фильма Мстислав Чернов в Facebook 7 августа.

Мстислав Чернов отметил, что Владимир в свое время спас его жизнь. Полицейский помогал спасать людей в Мариуполе, рискуя собой.

По словам режиссера, после того, как Владимиру удалось покинуть оцепленный город, он продолжил служить в полиции Донецкой области.

В день удара российских оккупантов по Покровску полицейский прибыл на место попадания российской ракеты, чтобы оказать людям помощь, однако попал под повторный ракетный удар.

"Держись, друг. Нам еще возвращаться в Мариуполь", — написал Мстислав Чернов.

В Покровске ранены правоохранители

Удар по Покровску: что известно

ВС РФ 7 августа обстреляли город Покровск Донецкой области, попав в многоквартирный дом. Верхние этажи здания фактически снесло. Вылетели почти все стекла в квартирах.

По данным министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, результате российского ракетного удара по Покровску погибли пять человек и еще 18 получили ранения. Погиб заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области, а четверо спасателей и восемь полицейских были ранены.

На атаку отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что Россия пытается оставить от Донбасса только разбитые и обожженные камни. Глава государства также заявил, что страна-агрессор должна ответить за свои преступления.

О чем фильм "20 дней в Мариуполе"

Документальный фильм военного корреспондента Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" показывает события 20 дней после того, как российские военные напали на город 24 февраля 2022 года.

В картине детально зафиксированы моменты бомбардировки жилых домов в городе, ракетный обстрел роддома и жизнь людей в осажденном россиянами городе. Фильм "20 дней в Мариуполе" получил приз зрительских симпатий на популярном фестивале независимого кино Sundance