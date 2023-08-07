Удар по Покровску: количество жертв и пострадавших возросло, — МВД (видео)

Оккупанты попали в здание, где на первом этаже в ресторане "Корлеоне" бывают волонтеры и иностранные журналисты, приезжающие на фронт. Погиб заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области.

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В результате российского ракетного удара погибли пять человек и еще 18 получили ранения. Об этом в Telegram сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Он отметил, что по состоянию на 21:20 в результате первой атаки погибли четыре человека, а и еще трое гражданских получили травмы.

Во время повторного обстрела погиб заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области. Еще четверо спасателей, восемь полицейских и трое гражданских травмированы.

Впоследствии чиновник сообщил, что по состоянию на 21:50 количество травмированных возросло до 31. Из них — 19 сотрудников полиции, пятеро спасателей ГСЧС и один ребенок.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Представители экстренных служб разбирают завалы.

"Спасаем людей от российского террора", — отметил он.

По информации Telegram-канала"Типичный Покровск", оккупанты попали в здание, где на первом этаже располагался ресторан "Корлеоне". В заведении часто бывают волонтеры и иностранные журналисты, приезжающие на фронт.

В соцсетях местные предположили, что российские захватчики пытались повторить историю с пиццерией "PIO" в Краматорске. Для этого нужно было попасть прямо в дом с людьми. Люди считают, что такой удар был целенаправленный.

Ракетный удар по Покровску 7 августа

Российские войска 7 августа попали в многоэтажный дом в Покровске, что в Донецкой области. Верхние этажи здания фактически снесло. Повылетали почти все стекла в квартирах. Люди самостоятельно начали разбирать завалы.

Атака на Покровск: реакция Зеленского

Владимир Зеленский, президент Украины, отреагировал на ракетный удар по Покровску. Он призвал мир остановить российский террор. Как отметил Зеленский, каждый в мире, кто сражается за свободу Украины и спасает жизни людей должен понять, насколько важно победить российских террористов. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что ракетная атака унесла жизни двух человек — мужчины и женщины.

Напомним, в конце июня житель Покровска рассказал, как выжил во время ракетного удара РФ. Он пояснил, что в этот момент зашел в ванную комнату. Это его спасло.