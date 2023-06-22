Спасла ванная: житель Покровска рассказал, как выжил во время ракетного удара РФ (видео)

Шахтер Игорь, вышедший на пенсию, рассказал, что зашел в ванную комнату когда произошел ракетный удар по городу на западе Донецкой области. Его гараж и автомобиль полностью уничтожены.

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Житель Покровска Донецкой области рассказал, что во время ракетного удара ночью 22 июня его швырнуло в стену ванной комнаты. Об этом сообщает Sky News.

Российская ракета попала в жилой район города Покровска, в результате ранения получили четыре местных жителя, в том числе и ребенок.

На опубликованном видео шахтер Игорь, вышедший на пенсию, рассказал, что зашел в ванную комнату, когда произошел ракетный удар.

Последствия обстрела Покровска

Ударной волной были выбиты оконные стекла, осколками которых сейчас усеян пол дома. Его гараж и автомобиль полностью уничтожены.

По данным Главного управлении Нацполиции в Донецкой области, российские войска атаковали жилые дома Покровска ракетами "Искандер".

В общей сложности, осколки и взрывная волна повредила свыше 50 домов. Одна из женщин попала в больницу, четыре человека от госпитализации отказались.

В данным ведомства, ВС РФ обстреляли 13 населенных пунктов региона ракетами "Искандер", С-300, авиационными снарядами, "Градами", артиллерией и танками.

Помимо Покровска, удары наносились по Авдеевке, Константиновке, Часову Яру, пгт Нью-Йорк, Пивничному, Щербиновке, Ясногорке, Антоновке, Галицыновке, Ласточкиному, Новоочеретоватому и Рай-Александровке.

Напомним, что ВСУ нашли возможный способ бороться с атаками БПЛА. Речной патруль на катерах Dauntless Sea Ark в зародыше останавливает Shahed. Катер укомплектован двумя крепящимися автоматами и гранатометом 40 мм.

Также сообщалось, что дрон-камикадзе TORO протаранил россиян на БМП. Российские военнослужащие не ждали атак на отдаленном расстоянии от фронта и подставили себя под удар.