ВС РФ ударили "Искандером" по жилым домам в Покровске: ранен ребенок (фото)

Осколками и взрывной волной было повреждено более 50 домов. Женщина попала в больницу, а четыре человека от госпитализации отказались.

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Российская армия нанесла удар по Покровску из ракетного комплекса "Искандер" в ночь на 22 июня. Пять гражданских получили ранения, в том числе 11-летний мальчик, сообщили в Главном управлении Нацполиции Донецкой области.

Снаряды попали в частный сектор. В Покровской военной администрации уточнили, что погибших нет, женщина попала в больницу, а четыре человека от госпитализации отказались.

После обстрела женщина попала в больницу

В результате обстрела осколками ракет и взрывной волной было повреждено более 50 домов, добавили чиновники.

Обстрелы Донецкой области: ВС РФ разрушили почти 50 частных домов

По данным Нацполиции Донецкой области, ВС РФ били по 13 населенным пунктам региона ракетами "Искандер", С-300, авиацией, "Градами", артиллерией и танками.

"Враг прицельно расстреливал жилые дома. Полиция задокументировала 19 обстрелов. Атакам подверглись города Авдеевка, Константиновка, Покровск, Часов Яр, пгт Нью-Йорк, Пивничное, Щербиновка, Ясногорка, села Антоновка, Галицыновка, Ласточкино, Новоочеретоватое и Рай-Александровка", — указали полицейские.

ВС РФ били по 13 населенным пунктам региона ракетами "Искандер"

Разрушены 60 гражданских объектов: 46 частных домов, админздание скорой помощи, автомойка, хозяйственное сооружение, гараж, ЛЭП, газопроводы и автомобили.

В Часовом Яру оккупанты артиллерийским ударом разрушили частный дом, который выгорел дотла. В результате погиб человек. Поселок Щербиновка оккупанты обстреляли "Градом" и артиллерией — пострадали 13 домов.

Из артиллерии армия России накрыла Рай-Александровку, повреждены семь частных домов. Полиция и СБУ открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что 19 июня замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о попытках ВС РФ выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Для этого они стянули резервы и наступают на отдельных участках.

А 17 июня войска РФ нанесли удары из ствольной артиллерии по Константиновке Донецкой области. Тогда пострадал 9-летний ребенок.