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Россияне обстреляли Константиновку: есть пострадавшие, в том числе ребенок (фото)

Константиновка, обстрел, дом, разрушения, 17 июня
Фото: Telegram/Офис генерального прокурора Украины | Последствия обстрела Константиновки 17 июня

В результате вражеской атаки повреждены 11 жилых домов, гараж, автомобиль, газопровод и электросети.

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В субботу, 17 июня, российские военнослужащие обстреляли Константиновку Донецкой области из ствольной артиллерии. Есть пострадавшие, среди которых 9-летний ребенок. Об этом Офис генерального прокурора сообщил в Telegram.

По данным следствия, атака оккупантов на Константиновку произошла около 10:20.

"В результате попадания снарядов по частному сектору получила ранения 9-летняя девочка. У нее диагностированы закрытые травмы грудной клетки и живота, открытый перелом плеча, рваные раны ног и множественные ссадины тела", – говорится в публикации.

Также сообщается, что в больницу с осколочным ранением ноги попала женщина в возрасте 57 лет. Сейчас состояние пострадавших оценивается как стабильное.

В пресс-службе отмечают, что в результате вражеского обстрела получили повреждения 11 жилых домов, гаражное помещение, автомобиль, газопровод и электросети.

"По предварительным данным, населенный пункт обстреляли из ствольной артиллерии", – информируют в ОГП.

Константиновка обстрел 17 июня Fullscreen
Константиновка обстрел 17 июня Fullscreen
Константиновка обстрел 17 июня Fullscreen
Константиновка обстрел 17 июня Fullscreen
Константиновка обстрел 17 июня Fullscreen
Константиновка обстрел 17 июня
Константиновка обстрел 17 июня
Константиновка обстрел 17 июня
Константиновка обстрел 17 июня
Константиновка обстрел 17 июня

В этот же день российские захватчики выстрелили из противотанковой установки по гражданскому автомобилю в Харьковской области. По уточненным данным ОВА, погибли 2 человека, которые были волонтерами.

16 июня российские оккупанты совершили массированный обстрел Херсона. В результате атаки 23 человека получили ранения, среди них трое детей. Из-за обстрелов повреждены медучреждение, детсад, супермаркет, жилые дома, автомобили, линии электропередач.