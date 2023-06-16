ВС РФ обстреляли Херсон: известно уже о 23 пострадавших, трое из них — дети (фото, видео)

В ОП рассказали, что трое из раненых в результате атаки — дети. В ГВА проинформировали, что мирные жители находились внутри и возле наземного укрытия. По словам руководителя администрации Романа Мрочко, многим оно спасло жизнь.

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16 июня российские захватчики совершили массированный обстрел Херсона. В результате атаки 23 человека получили ранения. Об этом сообщил в соцсетях руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

"Удары наносились по Таврическому микрорайону, Корабельному району и центральной части города. Из-за обстрелов повреждены медучреждение, детсад, супермаркет, жилые дома, автомобили, линии электропередач", — написал чиновник.

Фото: Telegram/ Андрій Єрмак Фото: Telegram/ Андрій Єрмак Фото: Telegram/ Андрій Єрмак

Ермак проинформировал, что среди пострадавших есть трое детей. По его словам, всех раненых в результате обстрела госпитализировали.

"Три человека находятся в тяжелом состоянии, все остальные получили средние или легкие травмы. Укрытие спасло жизнь многим людям", — подчеркнул руководитель ОП.

Во время атаки часть херсонцев находилась в наземном укрытии

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко рассказал, что в момент обстрела российских войск часть мирных жителей находилась внутри наземного укрытия. Он убежден, что это спасло много жизней.

"Был прилет с правой стороны от сооружения. Люди находились и в нем, и рядом с ним", — объяснил чиновник.

По данным ГВА, вблизи остановки пострадали шесть человек, однако обошлось без жертв. Мрочко показал следы крови в укрытии и отметил, что туда заносили раненых.

Обстрел Херсона — нарушение обычаев войны

Херсонская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Об этом говорится в публикации пресс-службы ведомства.

"По данным следствия, 16 июня около 13:00 российские военные массивно обстреляли жилые массивы города Херсона. Повреждена многоэтажка, админздание медицинского и учебного заведений, автотранспорт, линии электропередач", — проинформировала пресс-служба.

Фото: Прокуратура Херсонской области Фото: Прокуратура Херсонской области Фото: Прокуратура Херсонской области

Напомним, также 16 мая враг совершил ракетные обстрелы Киева и области. В результате атаки пострадали дети и пожилая женщина. Также ранение получил мужчина, ехавший в машине по автодороге.

В то же время, представитель африканской делегации подверг сомнению факт обстрела Киевщины, ведь якобы не слышал взрывов. Журналисты рассказали, что во время воздушной тревоги иностранные гости находились в бомбоубежище отеля.