"Ни сирен, ни взрывов": спикер побывавшего в укрытии президента ЮАР отрицает обстрел Киева

Представитель африканской страны Винсент Магвенья заявил, что не слышал взрывов в столице, а в Украине "все кажется нормальным". По данным СМИ, делегация переждала воздушную тревогу в бомбоубежище отеля.

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16 июня ВС РФ совершили ракетный обстрел Киева и области во время визита в столицу Украины делегации африканских лидеров. Однако представитель президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Винсент Магвенья подверг сомнению факт вражеской атаки, о чем известно из его соцсетей.

"Как ни странно, мы не слышали ни сирен, ни взрывов. Программа Африканской мирной миссии выполняется по плану", — написал Магвенья.

Публикация Винсента Магвенья в Twitter Фото: Скриншот

В другом посте представитель ЮАР объяснил, что видел только повседневность киевлян, а взрывов не слышал.

"И взрывов мы не слышали. Зато мы видели, как люди неторопливо проводят свой день. Из того, что мы пережили до сих пор, все кажется нормальным", — заявил Магвенья.

Публикация Винсента Магвенья в Twitter Фото: Скриншот

Президент ЮАР провел воздушную тревогу в Киеве в укрытии

В то же время, журналисты Reuters слышали в столице два взрыва и видели следы от двух ракет в небе. Более того, иностранные корреспонденты сообщили, что во время воздушной тревоги африканские лидеры спускались в укрытие.

"Съемочная группа Reuters видела, как лидеры прибыли в Киев колонной автомобилей и зашли в гостиницу, чтобы воспользоваться бомбоубежищем", — говорится в материале.

Гостям из Африки показали Бучу, где россияне совершали военные преступления

По данным Reuters, делегация лидеров стран Африки начала свой визит в Украину с посещения Бучи в Киевской области — города, где вражеские военные совершали казни, изнасилования и пытки.

Напомним, в результате обстрела ВС РФ Киева и области пострадали дети и пожилая женщина. Также правоохранители проинформировали, что ранения получил мужчина, которого опасность застала за рулем машины.

15 июня в СМИ публиковали содержание документа с мирными предложениями африканских стран. Кроме прекращения огня, делегация отмечает необходимость проведения переговоров между Кремлем и Западом.