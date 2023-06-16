"Ні сирен, ні вибухів": речник президента ПАР, який побував в укритті, заперечує обстріл Києва

Представник африканської країни Вінсент Магвенья заявив, що не чув вибухи у столиці, а в Україні "все здається нормальним". За даними ЗМІ, делегація перечекала повітряну тривогу в бомбосховищі готелю.

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16 червня ЗС РФ здійснили ракетний обстріл Києва та області під час візиту в столицю України делегації африканських лідерів. Однак представник президента Південно-Африканської Республіки (ПАР) Вінсент Магвенья піддав сумніву факт ворожої атаки, про що відомо з його соцмереж.

"Як не дивно, ми не чули ні сирен, ні вибухів. Програма Африканської мирної місії виконується за планом", — написав Магвенья.

Публікація Вінсента Магвенья у Twitter Фото: Скріншот

В іншому пості представник ПАР пояснив, що бачив лише повсякденність киян, а вибухів не чув.

"І вибухів ми не чули. Натомість ми бачили, як люди неквапливо проводять свій день. З того, що ми пережили досі, все здається нормальним", — заявив Магвенья.

Публікація Вінсента Магвенья у Twitter Фото: Скріншот

Президент ПАР провів повітряну тривогу в Києві в укритті

Водночас журналісти Reuters чули у столиці два вибухи та бачили сліди від двох ракет у небі. Більш того, іноземні кореспонденти передали, що під час повітряної тривоги африканські лідери спускались в укриття.

"Знімальна група Reuters бачила, як лідери прибули до Києва колоною автомобілів і зайшли в готель, щоб скористатися його бомбосховищем", — йдеться у матеріалі.

Гостям з Африки показали Бучу, де росіяни коїли воєнні злочини

За даними Reuters, делегація лідерів країн Африки розпочала свій візит в Україну з відвідування Бучі у Київській області — міста, де ворожі військові чинили страти, зґвалтування та тортури.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу ЗС РФ Києва та області постраждали діти та жінка похилого віку. Також правоохоронці проінформували, що поранення отримав чоловік, якого небезпека застала за кермом машини.

15 червня у ЗМІ публікували зміст документа з мирними пропозиціями африканських країн. Окрім припинення вогню делегація наголошує на необхідності проведення перемовин між Кремлем та Заходом.