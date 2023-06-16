ЗС РФ обстріляли Київ та область: правоохоронці показали наслідки атаки, є постраждалі (фото)

У обласній прокуратурі заявили, що на Київщині від обстрілу постраждала 82-річна жінка. Пошкоджено понад 30 будинків.

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16 червня російські війська атакували ракетами Київщину. Внаслідок удару в області постраждали троє осіб та зазнали пошкоджень десятки домівок. Про це повідомив у соцмережах начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

"Потерпіло двоє дітей та бабуся, яку відкинуло ударною хвилею. Пошкоджено понад 30 будинків. Такі наслідки ракетного удару ворога на Київщині", — написав він.

У Київській обласній прокуратурі розповіли, що розпочали розслідування за фактами порушення звичаїв війни.

"За даними слідства, Збройні сили країни-агресорки здійснили чергову ракетну атаку на Київщину. В одному з районів області пошкоджено житлові будинки та магазин. Постраждала 82-річна жінка, а також поранення отримав водій автомобіля, який їхав по автодорозі", — проінформували правоохоронці.

Пресслужба обласної прокуратури завірила, що на місцях працюють правоохоронці та рятувальники.

Фото: Андрій Нєбитов/Telegram Фото: Андрій Нєбитов/Telegram Фото: Андрій Нєбитов/Telegram Фото: Київська обласна прокуратура

За словами міського голови Віталія Кличка, у Києві пошкоджених будинків та об’єктів внаслідок обстрілу немає. Вибухи, які кияни чули у Подільському районі, мер пояснив роботою ППО поблизу столиці.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що захисники збили шість ракет "Кинджал", шість ракет "Калібр" та два розвідувальні БПЛА.

Нагадаємо, 16 червня Росія атакувала Київ, коли в столиці перебували іноземні гості — лідери країн Африки. Голова Офісу президента Андрій Єрмак переконаний, що це свідчить про усвідомлення президентом країни-агресорки Володимиром Путіним його безкарності.

На думку голови МЗС України Дмитра Кулеби, ракетна атака — це сигнал африканським лідерам як у Кремлі ставляться до їхніх мирних пропозицій.