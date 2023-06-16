"Відчуває безкарність": для чого Путін атакував Київ під час візиту лідерів з Африки

За словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, глава РФ демонструє, що готовий нехтувати безпекою своїх іноземних колег. Це вже відбувалося під час візитів Джо Байдена та Антоніу Гутерреша.

Related video

Президент Російської Федерації Володимир Путін атакував українську столицю, коли там перебували іноземні лідери з офіційним візитом. На цю тему висловився голова Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі 16 червня.

За його словами, ракети були запущені по Києву у той момент, як лідери африканських держав вперше приїхали на зустріч з Володимиром Зеленським, щоб представити свій "мирний план". Такі дії глави Кремля свідчать про те, що він легко готовий нехтувати безпекою своїх колег.

"Чергова терористична атака на столицю відбита. Повітряні сили збили 6 ракет "Калібр" та 6 "Кинжалів", а ще БПЛА росіян. Ракетна атака Росії відбулася саме тоді, коли до столиці приїхали лідери африканських країн. Путін хоче продемонструвати, що він готовий нехтувати безпекою лідерів іноземних держав, йому фактично байдуже, оскільки він відчуває повну безкарність. І на місці лідерів африканських країн може опинитися будь-хто", — йдеться у повідомленні.

Андрій Єрмак також згадав, що це не перший випадок. Ракети українськими містами летіли й у ті моменти, коли тут був президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, а також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Такі дії повинні дати зрозуміти всьому світу, що настав час прийняти максимально жорстку позицію по відношенню до Російської Федерації. Ця країна, продовжив голова ОП, підриває глобальну безпеку за допомогою терористичних методів. Тому всім настав час об'єднатися навколо "формули миру", яку раніше представив Володимир Зеленський.

"Альтернативи їй не існує. І обговорити подальші кроки ми повинні на Глобальному саміті миру. Лише сильна дипломатія і сильна позиція може покласти край тероризму росії. Бо це стосується кожного, кожної держави, яка хоче існувати і зберегти світовий порядок.", — підсумував Андрій Єрмак.

Нагадаємо, 16 червня повідомлялося, що аналітик пояснив, навіщо РФ обстріляла Київ під час візиту лідерів із Африки. Кремль вважає, що таким чином може змусити африканських лідерів давити більше на Україну, щоб розпочати переговори.