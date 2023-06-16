"Сатанинська логіка": аналітик пояснив, навіщо РФ обстріляла Київ під час візиту лідерів з Африки

За словами аналітика Петра Черника, Кремль вважає, що таким чином може змусити африканських лідерів більше тиснути на Україну аби розпочати переговори.

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Ракетний обстріл Києва 16 червня під час візиту африканських лідерів є спробою примусу до переговорів. Про це сказав військовий аналітик Петро Черник у коментарі Military Media Center.

"У них (у Росії — ред.) є своя сатанинська логіка. Вони показують, що вони не мають жодних правил", — сказав він.

На думку експерта, обстрілом РФ мала намір змусити низку лідерів африканських країн, які прибули до столиці України запропонувати план припинення війни, після побаченого більше тиснути на Україну аби розпочати переговори.

"Лідери африканських країн перебувають у Києві, починають летіти балістичні ракети – і у них з’являється людський страх перед загибеллю. Це викликає дуже просту реакцію – треба домовлятися і нарешті цей весь жах припиняти. Вони (Росія — ред.) намагаються тиснути на психіку, по-іншому вони не вміють. Це класична НКВДистська методичка, нічого з тих часів не змінилось", — каже Петро Черник.

Нагадаємо, що 16 червня Росія серед білого дня атакувала мирні українські міста. Були запущені як ракети, так і БПЛА. Загалом у небі над Києвом ППО збили 12 ракет, серед яких 6 аеробалістичних "Кинджалів" та 6 крилатих ракет "Калібр".

Також повідомлялося, що вибухи чули у кількох районах Києва. Крилаті ракети запускали з акваторії Чорного моря, а загроза застосування балістичного озброєння була у кількох регіонах України.