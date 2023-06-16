"Калібри та Кинджали": ЗС РФ обстріляли Київ ракетами під час візиту лідерів країн Африки

Вибухи чули у кількох районах Києва. Крилаті ракети запускали з акваторії Чорного моря, а загроза застосування балістичного озброєння була у центральних, східних та західних регіонах.

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Російські окупанти вдень 16 червня влаштували ракетний обстріл Києва. Про це написав у Telegram мер столиці Віталій Кличко.

"Вибух у столиці. У Подільському районі. До Києва ще летять ракети", — проінформував градоначальник.

На Київщині активно працювали системи ППО. Військова адміністрація регіону просила громадян залишатися в укриттях до скасування сигналу повітряної тривоги.

"Загроза ракетної атаки! Сили протиповітряної оборони працюють по ворожим цілям", — розповіли військові.

Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски ракет "Калібр" із Чорного моря. Також була загроза застосування балістичного озброєння у центральних, східних та західних регіонах України.

Telеgram-канали писали про сім цілей над столицею та успішну роботу по них сил ППО України.

Повітряні сили ЗСУ о 12:15 заявили про ймовірні пуски крилатих ракет із Новоросійська. У Києві пролунав сигнал відбою повітряної тривоги.

За попередніми даними Повітряних сил, знищено 6 аеробалістичних ракет "Кинджал", 6 крилатих ракет "Калібр" та 2 розвідувальні дрони.

До Києва приїхали лідери країн Африки

Варто зазначити, що росіяни влаштували масований удар по Києву в день візиту делегацій лідерів країн Африки.

Фокус уже писав, що 16 червня столицю України мають відвідати президент Сенегалу Маккі Салл та президент Південно-Африканської республіки Сиріл Рамафоса. До делегації також входять лідери Замбії, Коморських островів та прем'єр-міністр Єгипту.

Африканські лідери привезли свій "мирний план", який включає пропозиції Києву та Москві щодо врегулювання повномасштабної війни.

Нагадаємо, що 15 червня стало відомо про переміщення ЗС РФ до Брянської області дивізіону ракетного комплексу "Бал".

За даними Генштабу ЗСУ, через це збільшиться загроза завдання ударів по Україні ракетами типу Х-35.