"Калибры и Кинжалы": ВС РФ обстреляли Киев ракетами во время визита лидеров стран Африки

Взрывы слышали в нескольких районах Киева. Крылатые ракеты запускали из акватории Черного моря, а угроза применения баллистического вооружения была в центральных, восточных и западных регионах.

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Российские оккупанты днем 16 июня устроили ракетный обстрел Киева. Об этом написал в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

"Взрыв в столице. В Подольском районе. В Киев еще летят ракеты", — проинформировали градоначальник.

В Киевской области активно работали системы ПВО. Военная администрация региона просила граждан оставаться в укрытиях до отмены сигнала воздушной тревоги.

"Угроза ракетной атаки! Силы противовоздушной обороны работают по враждебным целям", — рассказали военные.

Воздушные силы ВСУ зафиксировали пуски ракет "Калибр" с Черного моря. Также была угроза применения баллистического вооружения в центральных, восточных и западных регионах Украины.

Telеgram-каналы писали о семи целях над столицей и успешной работе по ним сил ПВО Украины.

Воздушные силы ВСУ в 12:15 заявили о вероятных пусках крылатых ракет из Новороссийска. В Киеве прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги.

По предварительным данным Воздушных сил, уничтожено 6 аэробалистических ракет "Кинжал", 6 крылатых ракет "Калибр" и 2 разведывательных дрона.

В Киев приехали лидеры стран Африки

Стоит отметить, что россияне устроили массированный удар по Киеву в день визита делегаций лидеров стран Африки.

Фокус уже писал, что 16 июня столицу Украины должны посетить президент Сенегала Макки Салл и президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса. В делегацию также входят лидеры Замбии, Коморских островов и премьер-министр Египта.

Африканские лидеры привезли свой "мирный план", который включает предложения Киеву и Москве по урегулированию полномасштабной войны.

Напомним, что 15 июня стало известно о перемещении ВС РФ в Брянскую область дивизиона ракетного комплекса "Бал".

По данным Генштаба ВСУ, из-за этого увеличится угроза нанесения ударов по Украине ракетами типа Х-35.