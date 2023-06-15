РФ перебросила бьющий ракетами Х-35 комплекс "Бал" к границе: какие области под угрозой (видео)

По информации Генштаба, дальность ракет берегового ракетного комплекса "Бал" позволит наносить удары по семи приграничным областям Украины.

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Российские военные начали наращивать число тактических групп ракетных войск в приграничных с Украиной территориях, что создает повышенную угрозу нанесения ракетных ударов в ряде областей страны. Об этом сообщил в четверг, 15 июня заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов в ходе брифинга.

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"Противник увеличивает количество тактических групп ракетных войск в приграничных с Украиной районах. По имеющимся данным, в Брянскую область перемещен дивизион берегового ракетного комплекса "Бал", — рассказал Громов.

По его словам, из-за этого растет угроза нанесения ударов противником ракетами типа Х-35, дальность стрельбы которых позволяет наносить удары по территориям Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

При этом представитель Генштаба подчеркнул, что российские военные сосредоточились на целях, связанных с логистикой, промышленными объектами, а также нефте- и газообеспечением.

Ракетный комплекс Бал: характеристики

Ракетные комплексы "Бал" — это береговые комплексы, предназначенные для защиты береговых объектов от атак с моря, а также для контроля за территориальными водами и проливами. Комплексы выполняют боевые задачи в сложных метеоусловиях в дневное и ночное время суток.

В состав комплекса "Бал" входят четыре пусковые установки, каждая из которых содержит восемь ракет Х-35У, что дает комплексу возможность для суммарного залпа в 32 крылатых ракеты.

Ракета Х-35У имеет радиолокационную головку самонаведения (ГСН), перемещается со скоростью до 300 м/c, способна лететь на низкой высоте и практически незаметна для радаров. Заявленная дальность модернизированных ракет Х-35 составляет при этом свыше 300 км (до модернизации дальность составляла до 260 км), что в случае, если данная информация соответствует действительности, позволяет модернизированным Х-35У долететь от Брянской области до Киева.

При этом, по информации Центра национального сопротивления, комплекс "Бал" вооружили крылатыми ракетами Х-35/35-У, которые после модернизации 2021 получили дальность до 500 км вместо начальных 260 км.

Фото: Telegram

Напомним, по состоянию на конец мая, Россия сохранила присутствие одного ракетоносителя в море. Существует возможность нанесения ударов восемью крылатыми ракетами "Калибр".