Угроза высокая: в ВСУ рассказали, сколько "Калибров" держит РФ в море

Группировка Черноморского флота, по данным командования, насчитывает шесть кораблей, один из которых имеет на своем вооружении крылатые ракеты. Еще одно вражеское судно находится в Азовском море.

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29 мая Россия сохраняет присутствие одного ракетоносителя в море. Существует возможность нанесения ударов восемью крылатыми ракетами "Калибр". Об этом сообщает ОК "Юг" на своей Facebook-странице.

"Утром враг вывел на боевое дежурство надводный ракетоноситель, снаряжение которого до 8 "Калибров", — говорится в сообщении.

Согласно данным военных, в Черном море находится 6 вражеских кораблей, а в Азовском море — 1.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк отмечает, что уровень угрозы оценивается как достаточно высокий. Она также призвала не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

По ее словам, несмотря на то, что в СМИ были публикации о возможном использовании "Калибров" в ходе массированной атаки на Украину 29 мая, применение данного типа вооружения не подтверждено.

Офицер предположила, что выведение ракетоносителя может свидетельствовать о том, что "тревога будет продолжаться еще".

Информация о том, что украинская ПВО способна сбивать крылатые ракеты "Калибр" была подтверждена спикером Воздушных сил ВСУ Юрием Игнатом еще в марте. Однако спикер ВС ВСУ тогда же упомянул, что до недавнего времени "Кинжалы" и "Искандеры-М" украинская ПВО сбивать не могла.

Отметим, что ночью 29 мая ВС РФ осуществили массированный обстрел Украины, используя крылатые ракеты Х-101/Х-555 и иранские дроны-камикадзе Shahed. Взрывы прогремели в Киеве, Львовской, Одесской и Хмельницкой областях.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что в ходе массированного обстрела силам ПВО удалось уничтожить 67 вражеских целей противника: 37 крылатых ракет, 29 ударных беспилотников и один разведывательный БПЛА.