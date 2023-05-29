"Комбинированная атака с разных направлений": ВС РФ нанесли удар по Киеву ракетами и "шахедами"

Силами и средствами украинской ПВО было обнаружено и уничтожено более 40 воздушных целей, сообщили в Киевской ГВА. Враг атаковал столицу пятнадцатый раз за месяц.

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Утром 29 мая российские оккупанты нанесли удар по Киеву. Для этого они использовали дроны "Shahed" и предварительно ракеты Х-101/555. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

По сообщению ГВА, это уже 15-я атака на столицу с начала мая.

"Этой ночью снова были дроны — по предварительной информации, враг применил баражирующие боеприпасы "Shahed". Практически одновременно с атакой БпЛА, из района Каспия вражеские ТУ-95МС совершили пуски крылатых ракет, вероятно Х-101/555. Так что атака на столицу с разных направлений", — сообщил глава Киевской ГВА Сергей Попко.

По его словам, силы ПВО обнаружили и уничтожили более 40 воздушных целей, и удары по Киеву были не допущены.

В результате падения обломков в Подольском районе столицы была повреждена крыша жилого дома. Информации о пострадавших в настоящее время не поступало.

По сообщению мэра Киева Виталия Кличко, в Святошинском районе столицы зафиксировали падение обломков на отселенное здание. На место вызова прибыли оперативные службы. Пострадавшие, предварительно, не обнаружены.

"Благодарим наши силы ПВО за филигранную работу! Благодаря профессиональности наших защитников, в результате воздушной атаки варваров в Киеве не произошло поражений и разрушений инфраструктурных и других объектов, многоквартирных жилых домов. Нет пострадавших и погибших", — написал Виталий Кличко.

Напомним, что 26 мая ВС РФ нанесли ракетный удар по Днепру. Они попали в здание поликлиники и ветеринарной клиники, после чего начался пожар, охвативший территорию в 1 тысячу квадратных километров. Известно о 4 погибших.

27 мая в Генштабе сообщили, что по Днепру ВС РФ выпустили 7 ракет из С-300/С-400, а затем ударили по больнице ракетой "Искандер".