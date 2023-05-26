ВС РФ обстреляли больницу Днепра ракетами С-300, есть жертвы: подробности атаки (видео)

По словам спикера ВС ВСУ Юрия Игната, противник атаковал больницу из того вооружения, которое используется против прифронтовых городов. Мэр Днепра Борис Филатов также поделился, что жертв могло быть больше, но "повезло", что в этот момент была пересменка.

Related video

Российские оккупанты 26 мая нанесли ракетный удар по городу Днепр, в результате чего есть десятки пострадавших и двое погибших. Фокус собрал все подробности очередного террористического акта ВС РФ.

Нанесен был удар вражеской ракетой по зданию поликлиники и ветеринарной клиники, после чего начался пожар, который охватил территорию в 1 тысячу квадратных километров. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

"Уже 23 пострадавших в Днепре. 21 – в стационаре, из них трое – "тяжелые". Погиб мужчина 69 лет. Он просто проходил мимо, когда ракета российских террористов попала по городу. Из-под завалов здания ветклиники достали тело погибшего мужчины. Сегодняшняя ракетная атака по Днепру унесла жизни двух человек", — говорится в сообщении.

Среди пострадавших есть минимум двое детей — мальчики 3 и 6 лет, состояние которых оценивается средней тяжести.

Ракетный удар по Днепру: что говорят в ВСУ

Российские оккупанты могли ударить по Днепру при помощи зенитных управляемых ракет С-300 или С-400. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, именно этим видом оружия чаще всего ВС РФ атакуют прифронтовые города и Днепр не стал исключением.

"Сегодня видим последствия попаданий в Харьковской и Днепропетровской областях. Это, в частности, зенитные управляемые ракеты С-300 или С-400 — тип еще уточняется. Вероятно, именно этим типом ракет были нанесены удары, собственно, по тем гражданским объектам, которые показали сегодня на кадрах", — говорится в сообщении.

Ракетный удар по Днепру: реакция представителей власти и подробности

Верховных рады по правам человека Дмитрий Лубинец утверждает, что после атаки четыре человека числятся без вести пропавшими и ведется работа по их поиску. МВД направило на место соответствующие службы, среди которых следственно-оперативные группы, взрывотехники, криминалисты и сотрудники ГСЧС.

Мэр Днепра Борис Филатов во время общения с журналистами также отметил, что удар по больнице произошел во время пересменки. В ином случае раненных и погибших могло быть намного больше.

"Нельзя так говорить, но нам в некоторой мере повезло, потому что как раз в ту минуту, когда был прилет, то фактически была пересменка. Сейчас мы ищем троих людей. Надеемся, что жертв больше не будет", — говорится в сообщении.

Ракетный удар по Кремлю: комментарий Зеленского

Президент Украины отметил, что российские террористы вновь подтвердили свой статус "борцов со всем гуманным и честным". Это и есть основная причина, почему мы должны победить оккупантов как можно скорее.

"Потому что наше время — это наши люди. А наши люди — это самое дорогое, что есть в Украине", — говорится в сообщении.

Спасатели продолжают тушить огонь в ближайших зданиях, но его уже удалось локализировать. Разбор завалов продолжается.

В Патрульном полиции Днепропетровской области также поделились видеороликом, на котором показаны первые минуты и ужасные последствия ракетного удара по Днепру. На кадрах вокруг сильные разрушения и пятна крови от раненных. Сотрудник правоохранительных органов зашел во внутрь здания и помогал эвакуировать людей, которые пострадали от российской агрессии.

"Информация о количестве погибших и пострадавших, а также о масштабах разрушений уточняется. Искренние соболезнования погибшим и травмированным. Мы не забудем и не простим искалеченных и утраченных жизней. Нас не одолеть. Держим строй", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 26 мая российские оккупанты также обстреляли Днепр. Глава ОВА Сергей Лысак назвал минувшую ночь сверхтяжелой. В результате были повреждены дома, АЗС, а также есть раненый.