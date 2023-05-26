ЗС РФ обстріляли лікарню Дніпра ракетами С-300, є жертви: подробиці атаки (відео)

За словами спікера ПС ЗСУ Юрія Ігната, противник атакував лікарню з того озброєння, яке використовується проти прифронтових міст. Мер Дніпра Борис Філатов також поділився, що жертв могло бути більше, але "пощастило", що на цей момент була перезмінка.

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Російські окупанти 26 травня завдали ракетного удару по місту Дніпро, внаслідок чого є десятки постраждалих та двоє загиблих. Фокус зібрав усі подробиці чергового терористичного акту ЗС РФ.

Завдано удару ворожою ракетою по будівлі поліклініки та ветеринарної клініки, після чого почалася пожежа, яка охопила територію в 1 тисячу квадратних кілометрів. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

"Вже 23 постраждалих у Дніпрі. 21 – у стаціонарі, з них троє – "важкі". Загинув чоловік 69 років. Він просто проходив повз, коли ракета російських терористів потрапила по мiсту. З-під завалів будівлі ветклініки дістали тіло загиблого чоловіка. Сьогоднішня ракетна атака по Дніпру забрала життя двох людей", — йдеться у повідомленні.

Серед постраждалих є щонайменше двоє дітей — хлопчики 3 та 6 років, стан яких оцінюється середньої тяжкості.

Ракетний удар по Дніпру: що говорять у ЗСУ

Російські окупанти могли вдарити по Дніпру за допомогою зенітних керованих ракет С-300 або С-400. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, саме цим видом зброї найчастіше ЗС РФ атакують прифронтові міста і Дніпро не стало винятком.

"Сьогодні бачимо наслідки влучень у Харківській та Дніпропетровській областях. Це, зокрема, зенітні керовані ракети С-300 або С-400 — тип ще уточнюється. Ймовірно, саме цим типом ракет було завдано ударів, власне, по тих цивільних об'єктах, які показали сьогодні на кадрах", — йдеться у повідомленні.

Ракетний удар по Дніпру: реакція представників влади та подробиці

Омбудсмен Дмитро Лубiнець стверджує, що після атаки чотири людини вважаються безвісти зниклими і ведеться робота з їхнього пошуку. МВС направило на місце відповідні служби, серед яких слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, криміналісти та співробітники ДСНС.

Мер Дніпра Борис Філатов під час спілкування з журналістами також зазначив, що удар по лікарні відбувся під час перезмінки. В іншому випадку поранених та загиблих могло бути набагато більше.

"Не можна так говорити, але нам певною мірою пощастило, бо саме в ту хвилину, коли був приліт, то фактично була перезмінка. Зараз ми шукаємо трьох людей. Сподіваємося, що жертв більше не буде", — йдеться у повідомленні.

Ракетний удар по Кремлю: коментар Зеленського

Президент України зазначив, що російські терористи знову підтвердили свій статус "борців з усім гуманним та чесним". Це і є основна причина, чому ми маємо перемогти окупантів якнайшвидше.

"Бо наш час — це наші люди. А наші люди — це найдорожче, що є в Україні", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники продовжують гасити вогонь у найближчих будинках, але його вже вдалося локалізувати. Розбір завалів продовжується.

У Патрульнiй поліції Дніпропетровської області також поділилися відеороликом, на якому показані перші хвилини та жахливі наслідки ракетного удару по Дніпру. На кадрах навколо сильні руйнування та плями крові від поранених. Співробітник правоохоронних органів зайшов усередину будівлі та допомагав евакуювати людей, які постраждали від російської агресії.

"Інформація про кількість загиблих та постраждалих, а також про масштаби руйнувань уточнюється. Щирі співчуття загиблим та травмованим. Ми не забудемо і не пробачимо покалічених та втрачених життів. Нас не здолати. Тримаємо стрій", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч проти 26 травня російські окупанти також обстріляли Дніпро. Глава ОВА Сергій Лисак назвав минулу ніч надважкою. Внаслідок цього були пошкоджені будинки, АЗС, а також є поранений.