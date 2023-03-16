В Воздушных силах перечислили российские ракеты, которые не могут перехватывать

По словам Юрия Игната, есть целый ряд боеприпасов, для которых нужны противоракетные комплексы. На данный момент С-300, "Искандеры", Х-22 и другие ракеты не поддаются перехвату имеющимися ЗРК.

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Спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в интервью для 24 канала перечислил российские ракеты, которые украинские военные на данный момент не способны перехватывать.

По словам Игната, показатели эффективности украинской системы ПВО составляют 75%. По всем международным нормам, успешной работу ПВО называют показатель в 30%. Однако важным является тип ракеты. В частности, на данный момент противовоздушная оборона не способна сбивать баллистические цели, одну из крылатых ракет и зенитные ракеты С-300:

Ракета 9М723 комплекса "Искандер-М";

ракеты от РСЗО по типу "Смерч";

специальные ракеты С-300;

крылатые высокоскоростные ракеты Х-22;

противокорабельные крылатые ракеты Р-800 "Оникс";

ракеты Х-47 "Кинжал";

противорадиолокационные ракеты Х-31П и другие ракеты меньшей дальности.

Игнат пояснил, что ракета Х-22 запускается с большой высоты и набирает скорость в 4-5 тысячи км/ч, поэтому на подлете к цели она пикирует к цели как баллистика. Также С-300 и "Оникс" сложно сбивать из-за баллистической траектории.

Для перехвата баллистических целей Украине нужны комплексы ПРО по типу Patriot и SAMP/T. Их партнеры уже скоре передадут в ВСУ.

Также Игнат перечислил ракеты, которые ПВО успешно сбивает:

крылатая ракета "Калибр";

крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55;

крылатая ракета Р-500 из "Искандера-М";

авиационная управляемая ракета Х-59;

противокорабельная ракета Х-35.

Напомним, 16 марта Канада анонсировала новый пакет военной помощи, в который войдут ракеты для ПВО.

Также 16 марта в Воздушных силах заявили, что ВС РФ может наносить массированные обстрелы не только по Киеву, но и другим регионам.