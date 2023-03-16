"Не только Киев": в Воздушных силах назвали вероятные цели массированных атак России

Враг, по словам спикера Командования Юрия Игната, будет стремиться и дальше нанести ущерб гражданской инфраструктуре. Офицер предупреждает, что массированные ракетные удары могут наноситься не только по Киеву, но и по другим регионам.

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Правительственные здания и инфраструктурные объекты могут быть одними из основных целей атак. Об этом пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 16 марта сообщил в интервью 24 каналу.

Он напомнил, что российские войска не останавливаются в своих попытках сломить волю украинского народа к борьбе, но это дает обратный эффект. Агрессор считает важными так называемые "центры принятия решений", то есть правительственные здания, сооружения Вооруженных сил и Министерства обороны.

"Правительственные здания – это не только столица", – заявил военный.

Игнат отметил, что другие регионы также могут быть атакованы. В частности, обратил внимание на удары, которые наносились по Николаевской и Харьковской ОГА. Ожидать от врага можно чего угодно, поэтому нужно "уничтожать все, что летит на нас". Гражданам следует соблюдать рекомендации по безопасности и при необходимости находиться в укрытиях.

Спикер подчеркнул и попытки агрессора уничтожить транспортную инфраструктуру. Гидротехнические и очистные сооружения – потенциальные цели. Все действия, способные нанести горе людям и спровоцировать экологическую катастрофу, россияне уже попытались реализовать и намерены и дальше совершать преступления.

"Как видим, по результатам 9 марта, враг не оставляет попыток атаковать и наш энергетический сектор", – добавил Игнат.

Воздушные силы ВСУ демонстрируют высокие показатели сбивания российских ракет. По словам Игната, с сентября 2022 года украинским защитникам удалось сбить до 700 российских ракет.

Ранее Фокус сообщал, как мобильные группы ПВО отражают атаки иранских беспилотников. Мобильные соединения в которые входят водитель, пулеметчик или оператор ПЗРК и другие члены экипажа успешно противодействуют "Шахидам". В нужное время такая группа быстро способна добраться до места назначения и уничтожить вражескую цель.