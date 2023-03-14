ДШК в помощь: в ВСУ рассказали, как бойцы отбивают атаки иранских БПЛА (фото)

Вражеские беспилотники, как правило, поражаются с помощью ПЗРК или крупнокалиберного пулемета, который способен сбивать воздушные цели на дистанции свыше двух километров.

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Украинские защитники ведут круглосуточное боевое дежурство по защите неба от иранских беспилотников. Чтобы эффективно уничтожать "Шахедов" были организованы мобильные группы ПВО, в которую входят водитель, пулеметчик или оператор ПЗРК и другие члены экипажа. О работе таких мобильных групп по защите украинского неба говорится в сообщении пресс-службы Сухопутных войск ВСУ от 14 марта.

В сообщении сказано, что мобильные группы должны постоянно находиться в боевой готовности, чтобы в нужный момент добраться до нужной позиции и выполнить боевую задачу. На вооружении такой группы, как правило, состоит крупнокалиберный пулемет ДШК, который способен эффективно поражать воздушные цели на дистанции свыше двух километров.

"Пулеметчик "Джокер" способен работать со своим ДШК и днем, и ночью. Пулемет калибра 12.7 мм с эффективной дальностью поражения воздушных целей до 2,4 км — служит оружием для уничтожения Шахедов, которыми россияне еженедельно атакуют столицу", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что этот экипаж не только имеет возможности отражать атаки иранских дронов, но и имеет опыт "приземления" вражеских БПЛА.

Отмечается, что кроме возможности применить оружие против дронов мобильная группа также способно непрерывно мониторить обстановку в воздушном пространстве и предоставлять соответствующую информацию. Таким образом, огневые группы не только выполняют боевые задачи, но и повышают общую эффективность украинских средств ПВО, которые выявляют и уничтожают воздушные цели противника.

Напомним, 6 марта украинские бойцы сбили 13 дронов-камикадзе "Shahed-131/136" из 15 запущенных со стороны Брянской области. По информации Воздушного командование ВСУ, все беспилотники, летящие в сторону Киевской области, были уничтожены.

Бригадный генерал юстиции Сергей Мельник 13 марта сообщил, что в Харьковской области украинские военные сбили самодельный российский БПЛА, который нес заряд для ручного противотанкового гранатомета. Генерал пошутил, что так выглядит "импортозамещение" в России.