Ночная атака Shahed по Украине: силы ПВО сбили 13 из 15 вражеских беспилотников (фото)

По данным властей, по Днепропетровской области запустили 4 дрона-камикадзе. Также силами ПВО были сбиты все иранские БПЛА, которые двигались в сторону Киева.

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Российские оккупанты атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе "Shahed-131/136", с Брянской области РФ запустили 15 аппаратов. Об этом сообщило в Telegram утром 6 марта Воздушное командование ВСУ.

Силы и средства противовоздушной обороны Воздушных Сил ВСУ уничтожили 13 "шахидов".

[ + – ] Четыре ударных дрона ВС РФ запустили по Днепропетровской области

Генштаб в утренней сводке информировал, что за минувшие сутки Силы обороны уничтожили 15 вражеских дронов.

Ночная атака ВС РФ беспилотниками Shahed: ситуация по областям

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак утром 6 марта сообщил в Telegram об атаке региона четырьмя ударными дронами ВС РФ. Украинские силы ПВО сбили все цели.

После 6:00 утра армия агрессора ударила из тяжелой артиллерии по Красногригорьевской общине и Никополю, предварительно жертв нет, добавил он.

В Киевской области ночью в небе была обнаружена 1 воздушная цель, сработало ПВО. Информации о попадании по целям не поступало.

Харьковские паблики сообщали о пролетах "шахидов". Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник отмечал, что вражеские БПЛА, которые шли в районе Балаклеи и Змиева, уничтожили.

По состоянию на утро в Запорожье чрезвычайные ситуации не зафиксированы, все городские службы работают в штатном режиме, отметил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

Напомним, что операторы Центра спецопераций "Альфа" в ночь с 3 на 4 марта поразили 8 единиц вражеской военной техники — 5 танков, 2 БМП и 1 грузовик с боекомплектом.

Основатель проекта A.Drones Юрий Касьянов 4 марта рассказывал об успешных ударах украинскими БПЛА по территории России. Последствия поражений, по его словам, скрывают от общественности в России и в Украине.

Недавно ВСУ сбили редкий российский дрон "Картограф", который использует ФСБ РФ. В нем есть оптический комплекс с 12 объективами, позволяющий вести детальную аэросъемку.