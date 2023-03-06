Нічна атака Shahed по Україні: сили ППО збили 13 з 15 ворожих безпілотників (фото)

За даними влади, по Дніпропетровській області запустили 4 дрони-камікадзе. Також силами ППО було збито всі іранські БПЛА, які рухалися у бік Києва.

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Російські окупанти атакували Україну іранськими дронами-камікадзе "Shahed-131/136", із Брянської області РФ запустили 15 апаратів. Про це повідомило в Telegram вранці 6 березня Повітряне командування ЗСУ.

Сили та засоби протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗСУ знищили 13 "шахідів".

[ + – ] Чотири ударні дрони ЗС РФ запустили по Дніпропетровській області

Генштаб у ранковому зведенні інформував, що за минулу добу Сили оборони знищили 15 ворожих дронів.

Нічна атака ЗС РФ безпілотниками Shahed: ситуація по областях

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак вранці 6 березня повідомив у Telegram про атаку регіону чотирма ударними дронами ЗС РФ. Українські сили ППО збили всі цілі.

Після 6:00 ранку армія агресора вдарила з важкої артилерії по Червоногригорівській громаді та Нікополю, попередньо жертв немає, додав він.

На Київщині вночі в небі було виявлено 1 повітряну ціль, спрацювало ППО. Інформації про влучення по цілям не надходило.

Харківські пабліки повідомляли про прольоти "шахідів". Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник зазначав, що ворожі БПЛА, які йшли в районі Балаклії та Змієва, знищили.

Станом на ранок у Запоріжжі надзвичайні ситуації не зафіксовано, всі міські служби працюють у штатному режимі, зазначив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

Нагадаємо, що оператори Центру спецоперацій "Альфа" в ніч з 3 на 4 березня вразили 8 одиниць ворожої військової техніки — 5 танків, 2 БМП та 1 вантажівку з боєкомплектом.

Засновник проєкту A.Drones Юрій Касьянов 4 березня розповідав про успішні удари українськими БПЛА по території Росії. Наслідки уражень, за його словами, приховують від громадськості у Росії та Україні.

Нещодавно ЗСУ збили рідкісний російський дрон "Картограф", який використовує ФСБ РФ. У ньому є оптичний комплекс із 12 об'єктивами, що дозволяє вести детальну аерозйомку.