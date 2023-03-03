ЗСУ "приземлили" рідкісний шпигунський дрон "Картограф" з 12 камерами: чим він небезпечний (фото)

Безпілотник розроблений спеціально для потреб ФСБ, призначений для ведення розвідки та складання карт.

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Українські військові збили російський безпілотник Картограф, який використовує Федеральна служба безпеки РФ. Подробиці та кадри опублікувала у Facebook пресслужба Збройних сил України.

Військовослужбовці Десантно-штурмових військ ЗСУ вразили російський дрон під час виконання одного з бойових завдань. Як розповів офіцер підрозділу розвідки, у збитому літальному апараті впізнали секретний розвідувальний безпілотник "Картограф", який у Росії розробили спеціально для ФСБ та застосовували під час бойових дій на найважливіших напрямках.

"Наші десантники назавжди приземлили цього комітетського птаха. Слід зазначити, що на рахунку підрозділів українського десанту вже понад пів сотні збитих російських БПЛА різних типів", — наголосили у ЗСУ.

Зовні "Картограф" схожий на російський розвідувальний БПЛА "Орлан-10", проте відрізняється синім кольором корпусу та технологічнішим оптичним комплексом з 12 об'єктивами, які забезпечують досить детальну аерозйомку. Технічні характеристики "Картографа" росіяни тримають у секреті, проте відомо, що виготовляє їхня компанія "Птеро". Як випливає з назви, він веде розвідку та робить знімки для складання карток місцевості.

Раніше писали, що у серпні ЗСУ збили секретний російський дрон "Картограф" на південно-східному напрямку. Українські зенітники вдало відстрілялися і вразили також один "Орлан-10".

У жовтні стало відомо, що для складання "Картографа" Росія використовує компоненти іноземного виробництва. Експерти вивчили збитий шпигунський апарат і знайшли в ньому деталі з Німеччини, Китаю та Японії.