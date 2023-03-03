ВСУ "приземлили" редкий шпионский дрон "Картограф" с 12 камерами: чем он опасен (фото)

Беспилотник разработан специально для нужд ФСБ, он предназначен для ведения разведки и составления карт.

Related video

Украинские военные сбили российский беспилотник "Картограф", который использует Федеральная служба безопасности РФ. Подробности и кадры опубликовала в Facebook пресс-служба Вооруженных сил Украины.

Военнослужащими Десантно-штурмовых войск ВСУ поразили российский дрон во время выполнения одной из боевых задач. Как рассказал офицер подразделения разведки, в сбитом летательном аппарате опознали секретный разведывательный беспилотник "Картограф", который в России разработали специально для ФСБ и применяли во время боевых действий на самых важных направлениях.

"Наши десантники навсегда приземлили эту комитетскую птицу. Следует отметить, что на счету подразделений украинского десанта уже более полусотни сбитых российских БПЛА разных типов", — подчеркнули в ВСУ.

Внешне "Картограф" похож на российский разведывательный БПЛА "Орлан-10", однако отличается синим цветом корпуса и более технологичным оптическим комплексом с 12 объективами, которые обеспечивают весьма детальную аэросъемку. Технические характеристики "Картографа" россияне держат в секрете, однако известно, что изготавливает их компания "Птеро". Как следует из названия, он ведет разведку и делает снимки для составления карт местности.

Ранее писали, что в августе ВСУ сбили секретный российский дрон "Картограф" на юго-восточном направлении. Украинские зенитчики удачно отстрелялись, и поразили также один "Орлан-10".

В октябре стало известно, что для сборки "Картографа" Россия использует компоненты иностранного производства. Эксперты изучили сбитый шпионский аппарат и нашли в нем детали из Германии, Китая и Японии.