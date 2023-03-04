Українські БПЛА завдають великої шкоди, але росіяни це приховують: експерт розкрив деталі

За словами Юрія Касьянова, внаслідок "прильотів" росіяни втратили багато людей, техніки та грошей, а в майбутньому удари безпілотників стануть ще ефективнішими.

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Українські безпілотники завдають Росії значних збитків у тилу. Про це військовослужбовець ЗСУ та засновник проєкту A.Drones Юрій Касьянов заявив в ефірі "Радіо НВ".

За словами експерта, українські розробники та різні військові підрозділи досягають дуже непоганих результатів за допомогою безпілотників. Вони завдають ударів на території Росії, але наслідки приховують від широкого загалу з боку як Росії, так і України. Українці не розголошують таку інформацію, щоб захистити розвідників і виробників.

"Наші безпілотники завдають дуже серйозної шкоди противнику, просто противник у цьому випадку, як правило, нічого не повідомляють ЗМІ, і ніхто про це не знає крім тих, кому належить: їх і наших фахівців. Насправді є дуже вдалі атаки, які привели до серйозних втрат у противника: і фінансових, і людських, і техніки, і так далі. Такі атаки збільшуватимуться, тому що ми вчимося, набираємося досвіду, стаємо все більш підкованими технологічно", — повідомив Юрій Касьянов.

Фахівець також пояснив, чому не всі безпілотники долітають до цілі. Автономні дрони мають летіти дуже низько, щоб ховатися від російських радарів ППО та комплексів радіоелектронної боротьби, але при цьому ризикують зіткнутися з перешкодами: деревами, будинками лініями електропередач. Деякі мають режим "огинання рельєфу" — технологія досить складна, вона вимагає наявності спеціальних пристроїв: LIDAR, що визначають відстані до об'єкта, вимірювачів висоти, датчиків перешкод, радарів. Розробники часто відмовляються від такого устаткування спрощення конструкції.

"Маршрут досконально не прораховується, і це призводить до того, що апарат зачіпає дерева або врізається в будівлі", — наголосив Юрій Касьянов. — "Треба провести роботу над помилками, удосконалити, і я впевнений, що наші безпілотники долітатимуть частіше і завдають серйозної шкоди противнику".

Раніше Юрій Касьянов писав про причини катастрофи дронів у Бєлгороді. За його словами, під час запуску не врахували висоту міської забудови. При цьому жоден з БПЛА, що впали, не вибухнув завдяки координатним підривникам.