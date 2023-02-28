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Діджитал

"Жоден не вибухнув". Експерт розкрив, чому дрони не змогли уразити цілі у Бєлгороді

Безпілотник, БПЛА, дрон, Білгород
Фото: Facebook | Безпілотник, що впав у Бєлгороді вночі 28 лютого

На думку Юрія Касьянова, той, хто програмував маршрут БПЛА, не врахував висоту міської забудови.

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Двадцять восьмого лютого губернатор Бєлгородської області (РФ) В'ячеслав Гладков заявив про падіння трьох безпілотників у житлових районах міста Бєлгорода. Військовослужбовець Збройних сил України та експерт із безпілотних технологій Юрій Касьянов пояснив у Facebook, чому апарати не долетіли до своїх цілей.

На думку Касьянова, ті, хто запускав дрони над Бєлгородом, не врахували висоту будівель за заданим маршрутом, тому кілька апаратів врізалися в будинки. Юрій проаналізував фото з місця події і дійшов висновку, що з трьох безпілотників "жоден не вибухнув" після зіткнення завдяки координатним підривникам, які запускають детонацію лише за сигналом автопілота у заданій точці, тобто лише в разі зближення з конкретною ціллю.

Вибухівка, дрон Fullscreen
Вибуховий пристрій із дрона, що впав у Бєлгороді
Фото: Facebook

"Той випадок, коли слабкі технічні рішення, чи погана підготовка операції, чи банальна відсутність досвіду, чи все разом узяте призводять до незадовільного результату", — прокоментував Юрій Касьянов.

За словами російського губернатора, внаслідок падіння безпілотників у Бєлгороді ніхто не постраждав, але є руйнування. Зокрема, літальні апарати під час аварії вибили вікна та пошкодили автомобілі росіян. За даними ЗМІ, один із БПЛА врізався в житловий будинок, при цьому всі три несли вибухівку PE8 I23A1.

Повідомлялося також, що дрони-камікадзе атакували нафтобазу в місті Туапсе Краснодарського краю. Об'єкт належить російській компанії "Роснефть" — найбільшому в країні виробнику нафти. Вибух викликав пожежу, яку загасили екстрені служби.

Наприкінці січня Юрій Касьянов заявив про плани збудувати завод із виробництва дронів-камікадзе. Він очікує, що ударні БПЛА зможуть автономно шукати й атакувати "радіоконтрастні цілі".