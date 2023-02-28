"Ни один не взорвался". Эксперт раскрыл, почему дроны не смогли поразить цели в Белгороде

По мнению Юрия Касьянова, тот, кто программировал маршрут БПЛА, не учел высоту городской застройки.

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Двадцать восьмого февраля губернатор Белгородской области (РФ) Вячеслав Гладков заявил о падении трех беспилотников в жилых районах города Белгорода. Военнослужащий Вооруженных сил Украины и эксперт по беспилотным технологиям Юрий Касьянов объяснил в Facebook, почему аппараты не долетели до своих целей.

Согласно мнению Касьянова, те, кто запускал дроны над Белгородом, не учли высоту зданий по заданному маршруту, поэтому несколько аппаратов врезались в дома. Юрий проанализировал фотографии с места происшествия и пришел к выводу, что из трех беспилотников "ни один не взорвался" после столкновения благодаря координатным взрывателям, запускающим детонацию только по сигналу автопилота в заданной точке, то есть только при сближении с конкретной целью.

[ + – ] Взрывное устройство с дрона, упавшего в Белгороде Фото: Facebook

"Тот случай, когда слабые технические решения, или плохая подготовка операции, или банальное отсутствие опыта, или все вместе взятое приводят к неудовлетворительному результату", — прокомментировал Юрий Касьянов.

По словам российского губернатора, в результате падения беспилотников в Белгороде никто не пострадал, но есть разрушения. В частности, летательные аппараты при крушении выбили окна и повредили автомобили россиян. По данным СМИ, один из БПЛА врезался в жилой дом, при этом все три несли взрывчатку PE8 I23A1.

Сообщалось также, что дроны-камикадзе атаковали нефтебазу в городе Туапсе Краснодарского края. Объект принадлежит российской компании "Роснефть" — крупнейшему в стране производителю нефти. Взрыв вызвал пожар, который потушили экстренные службы.

В конце января Юрий Касьянов заявил о планах построить завод по производству дронов-камикадзе. Он ожидает, что ударные БПЛА смогут автономно искать и атаковать "радиоконтрастные цели".