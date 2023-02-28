Беспилотники со взрывчаткой атаковали нефтебазу под Краснодаром, — росСМИ (фото)

По предварительной информации, два дрона повредили здание бойлерной и систему теплоснабжения на объекте, который принадлежит "Роснефти". Очевидцы сообщали о взрывах и большом столбе дыма.

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В российском городе Туапсе Краснодарского края беспилотники, начиненные взрывчаткой, атаковали нефтебазу "Роснефти". Об этом сообщает российский телеграм-канал Baza.

Взрывы на территории нефтехранилища произошли в ночь на 28 февраля. Предварительно известно, что два дрона со взрывчаткой повредили здание бойлерной и систему теплоснабжения.

На месте взрыва остались две воронки глубиной до полутора метра, сообщает российское медиа. После атаки беспилотников на нефтебазе разгорелся пожар, который уже потушили.

О пострадавших не сообщается. Отметим, что российские власти официально данную информацию не подтверждают.

Февральские пожары на нефтебазах России

Напомним, 8 февраля, в российском городе Новошахтинск Ростовской области горел завод по переработке нефтепродуктов "Ресурс".

В городе Кстово Нижегородской области 7 февраля горел нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий компании "Лукойл". Предприятие добывает 17 млн тонн нефти в год.

В ночь на 4 февраля в Белгородской области произошел сильный пожар на нефтебазе и Борисовском заводе мостовых металлоконструкций. Предприятие изготавливало конструкции для Крымского моста.

Также напомним, 1 февраля жители Мелитополя видели сильное возгорание в районе завода "Рефма". Там оккупанты обустроили военную базу. Мэр города Иван Федоров сказал, что "россияне уснули с окурком".