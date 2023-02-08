В Ростовской области вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе (видео)

Площадь возгорания на заводе "Ресурс" составила 100 квадратных метров. Это уже третий пожар на объектах нефтяной промышленности в России с начала февраля.

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В российском городе Новошахтинск Ростовской области горел завод по переработке нефтепродуктов "Ресурс". Об этом сообщило 8 февраля российское агентство ТАСС со ссылкой на данные главного управления МЧС России по региону.

[ + – ] О причинах пожара региональный главк МЧС и власти региона пока не сообщили

"Город Новошахтинск, улица Хмельницкого, 9. В 10:24 (по местному времени, – ред.) поступило сообщение о пожаре на территории завода, площадь возгорания — 100 кв. метров", — рассказали спасатели.

Пожарным удалось ликвидировать огонь к 11:33, в процессе участвовали 42 человека и 13 единиц техники. Возгорание произошло на одной из установок.

Данных о пострадавших не было, о причинах пожара региональный главк МЧС пока не сообщил. Губернатор Ростовской области Василий Голубев не комментировал происшествие в Новошахтинске.

По данным росСМИ, завод "Ресурс" зарегистрирован в 2013 году. Совладельцы в равных долях — Таисия Колесникова и Виктория Колоскова. Зарегистрированный персонал — 19 человек. Выручка завода в 2021 году составила 294 млн рублей, а убыток — 4,2 млн рублей.

Пожары на нефтяных заводах в РФ в феврале и январе

В городе Кстово Нижегородской области 7 февраля горел нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий компании "Лукойл". Предприятие добывает 17 млн тонн нефти в год.

Ночью с 3 на 4 февраля в Белгородской области произошел сильный пожар на нефтебазе и Борисовском заводе мостовых металлоконструкций. Предприятие изготавливало конструкции для Крымского моста.

Утром 1 февраля жители Мелитополя видели сильное возгорание в районе завода "Рефма". Там оккупанты обустроили военную базу. Мэр города Иван Федоров сказал, что "россияне уснули с окурком".

В Иркутской области 21 января произошел масштабный пожар на нефтебазе — горели цистерны с топливом, которое приготовили российским военным в Украине.

Фокус ранее писал о взрыве в квартире в польском городе Катовице, где жила 26-летняя украинка с сыном. Женщину с ребенком госпитализировали, они получили ожоги и отравление угарным газом.

Кроме этого, в ночь на 2 февраля в Севастополе произошел пожар в жилом строительном модуле. В результате сгорели 7 рабочих, которые строили участок трассы "Таврида".