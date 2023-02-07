От взрыва вылетела балконная рама: в Польше из-за камина пострадала украинка и ее сын

Женщина с сыном находилась в квартире, когда раздался взрыв, а после этого произошел пожар.

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В польском городе Катовице в квартире, где проживала 26-летняя украинка со своим малолетним сыном, произошел взрыв. Женщина с ребенком попали в больницу с ожогами и отравлением угарным газом. Об этом сообщает польское издание dziennikzachodni.pl.

Инцидент произошел днем 5 февраля на 2 этаже многоквартирного дома. Там взорвался биокамин (вид камина, который работает на биотопливе, не выделяет токсичных веществ и больше служит как декор — ред. ).

Взрыв был такой силы, что из комнаты вылетела балконная рама, после чего произошел пожар.

В этот момент в помещении находилась гражданка Украины с ребёнком. В результате женщина получила от 25 до 40% ожогов тела и ее отправили в ожоговый центр в Семяновицах Шленских. Ее сына с диагнозом отравления угарным газом госпитализировали в педиатрическую больницу в Хожуве. Угарным газом отравился и сосед семьи. Он помогал женщине и ребенку выбраться из охваченной огнем квартиры.

[ + – ] В Польше из-за взрыва камина пострадала украинка и ее сын Фото: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

Эксперты устанавливают причины взрыва биокамина. В результате пожара выгорела комната квартиры.

Ранее Фокус сообщал, что в ночь на 2 февраля в оккупированном Севастополе произошел пожар в строительном модуле. Огонь распространился на 200 квадратных метров и унес жизни пяти человек. Заживо сгорели 7 рабочих, участвовавших в строительстве участка трассы "Таврида".

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