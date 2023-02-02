"Сгорели заживо": в оккупированном Севастополе произошел сильный пожар (видео)

По данным журналистов, возгорание произошло в здании, где проживали строители трассы "Таврида".

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В ночь на 2 февраля во временно оккупированном Севастополе произошел пожар в двухэтажном жилом строительном модуле на улице Нефтяная. Об этом сообщило Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации.

По данным российского ведомства, огонь распространился на 200 квадратных метров и забрал жизни пятерых людей.

По данным белорусского портала NEXTA, количество погибших в результате пожара в Севастополе достигло 7 человек.

"В строительных бытовках сгорели заживо 7 рабочих, участвовавших в строительстве участка трассы "Таврида", — утверждают журналисты.

В то же время в российском интернет-издании Mash появилась информация о восьми погибших в пожаре. Также уточняется, что возгорание началось примерно в два часа ночи в модульном здании, в котором спали строители.

[ + – ] Пожар в оккупированном Севастополе

В СМИ сообщают, что продолжается разбор завалов, под которыми могут находиться люди.

Напомним, что 21 января в российском городе Ангарске Иркутской области произошло возгорание цистерны с топливом. По данным российских Telegram-каналов, площадь пожара достигла 400 квадратных метров.

Фокус также писал о том, что 28 января на рынке "Синдика" в российском Подмосковье произошел большой пожар. Огонь вспыхнул на 65-м километре МКАД и распространился примерно на 2000 квадратных метров.

Еще мы писали, что 1 февраля произошел масштабный пожар в оккупированном Мелитополе. По словам мэра города, возгорание случилось в районе завода "Рефма", где ВС РФ обустроили свою военную базу.