"Згоріли живцем": в окупованому Севастополі сталася сильна пожежа (відео)

За даними журналістів, спалах стався у будівлі, де проживали будівельники траси "Таврида".

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У ніч проти 2 лютого у тимчасово окупованому Севастополі сталася пожежа у двоповерховому житловому будівельному модулі на вулиці Нафтова. Про це повідомило Міністерство з надзвичайних ситуацій Російської Федерації.

За даними російського відомства, вогонь поширився на 200 квадратних метрів та забрав життя п'ятьох людей.

За даними білоруського порталу NEXTA, кількість загиблих внаслідок пожежі в Севастополі досягла 7 людей.

"У будівельних побутівках згоріли живцем 7 робітників, які брали участь у будівництві ділянки траси "Таврида", — стверджують журналісти.

У російському інтернет-виданні Mash з'явилася інформація про вісім загиблих у пожежі. Також уточнюється, що спалах почався приблизно о другій годині ночі в модульній будівлі, в якій спали будівельники.

[ + – ] Пожежа в окупованому Севастополі

У ЗМІ повідомляють, що продовжується розбір завалів, під якими можуть перебувати люди.

Нагадаємо, що 21 січня в російському місті Ангарську Іркутської області сталося займання цистерни з паливом. За даними російських Telegram-каналів, площа пожежі сягнула 400 квадратних метрів.

Фокус також писав про те, що 28 січня на ринку "Сіндіка" в російському Підмосков'ї сталася велика пожежа. Вогонь спалахнув на 65 кілометрі МКАД і поширився приблизно на 2000 квадратних метрів.

Ще ми писали, що 1 лютого сталася масштабна пожежа в окупованому Мелітополі. За словами мера міста, спалах трапився в районі заводу "Рефма", де ЗС РФ облаштувала свою військову базу.