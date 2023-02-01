"Заснули з недопалком": біля бази ЗС РФ у Мелітополі спалахнула пожежа, — мер (фото)

Інцидент, за словами Івана Федорова, стався за центральним ринком біля заводу "Рефма", де росіяни розміщують свою техніку та боєприпаси.

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У середу вранці, 1 лютого, в окупованому Мелітополі спалахнула масштабна пожежа. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер непідконтрольного Україні міста Іван Федоров.

За його словами, вранці 1 лютого місцеві жителі спостерігали масштабну пожежу в одному із районів Мелітополя.

"Бавовна", як стверджує Іван Федоров, сталася в районі заводу "Рефма", де ЗС РФ облаштували свою військову базу. Мер окремо уточнив, що вранці в окупованому Мелітополі вибухи не зафіксовано, а інцидент, ймовірно, стався через те, що росіяни "заснули з недопалком".

"Густий дим валив у нижній частині міста за центральним ринком у районі захопленого окупантами заводу "Рефма", де вони розмістили свою військову базу. Уточнюємо деталі, де і що спалили", — додав Федоров, коментуючи інцидент у Мелітополі.

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Інформацію про масштабну пожежу у місті також оприлюднило регіональне видання РІА "Мелітополь". Журналісти підтвердили, що інцидент стався за центральним ринком біля заводу "Рефма", на території якого росіяни розміщують не лише техніку, а й боєприпаси.

[ + – ] У Мелітополі сталася масштабна пожежа біля військової бази ЗС РФ [ + – ] У Мелітополі сталася масштабна пожежа біля військової бази ЗС РФ

Наприкінці січня у росЗМІ з'явилася інформація про те, що бійці батальйону "Ахмат" побили та зґвалтували російську журналістку в окупованому Мелітополі. Між "кадировцями" та знімальною групою телеканалу НТВ у ресторані стався конфлікт, після чого загарбники здійснили протиправні дії, однак у поліції відмовилися порушувати кримінальну справу.

Також у січні мер окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що у місті загарбників стало більше, ніж місцевих жителів. Росіяни, за словами міського голови, переодягаються у цивільних, щоб підслуховувати чужі розмови на вулицях та вишукувати потенційних диверсантів.