У Мелітополі "кадировці" зґвалтували та побили пропагандистів росТБ, — ЗМІ (фото)
Постраждалі оператор та кореспондентка пропагандистського телеканалу НТВ написали заяву до місцевої "поліції", але там порушувати кримінальну справу проти найманців Рамзана Кадирова відмовилися.
"Кадировці" в окупованому Мелітополі (Запорізька область) побили оператора НТВ та зґвалтували російську журналістку-пропагандистку. Документ, з яким потерпілі звернулися до СК РФ, опублікували в телеграм-каналі "Шукай своїх" (інтернет-проєкт для ідентифікації полонених та загиблих солдатів армії Російської Федерації у російсько-українській війні 2022 року) Створено радником міністра внутрішніх справ України Віктором Андрусівом. Ведуть журналісти Володимир Золкін та Дмитро Карпенко, — ред.).
Згідно з опублікованим документом, оператор Артем Єпіфанов та кореспондентка Ольга З. – співробітники російського телеканалу НТВ. Обидва отримали редакційне завдання і, порушивши правила перетину кордону, незаконно приїхали до окупованого ЗС РФ українського міста.
У вівторок, 17 січня, пропагандисти вечеряли в ресторані готелю "Воронцовський", коли до них підійшли чоловіки у камуфляжній формі та назвалися бійцями так званого батальйону "Ахмат" (батальйон найманців, сформований у вересні 2022 року за наказом союзника Володимира Путіна Кадирова, — ред.).
Між окупантами та журналістами виник конфлікт. У результаті "кадировці" побили оператора та зґвалтували жінку-журналістку.
Постраждалі звернулися до окупаційної адміністрації та "поліції". Проте у порушенні кримінальної справи їм відмовили.
Зауважимо, що співробітницю НТВ Ольга З. раніше внесли до бази даних "Миротворця" за роботу над пропагандистськими сюжетами з окупованого ЗС РФ Донецька. До бази даних внесено також оператора Артема Єпіфанова за антиукраїнську пропаганду та свідоме порушення державного кордону України для відвідування окупованого російськими військовими Донецька.
Нагадаємо, на початку січня мобілізований російський військовий повісився після зґвалтування "кадировцями". З ним була записка, адресована його дружині. У ній зокрема повідомлялося, що чеченські бійці з батальйону "Ахмат" на лінії фронту "заправляють" росіянами, вимагають у них гроші і навіть ґвалтують.
Фокус також писав, що у вересні 2022 року правоохоронці встановили щонайменше п'ять випадків зґвалтування російськими солдатами дітей віком від 4 до 16 років. За словами генпрокурора України, таких воєнних злочинів скоєно на окупованих територіях набагато більше.