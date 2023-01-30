У Мелітополі "кадировці" зґвалтували та побили пропагандистів росТБ, — ЗМІ (фото)

Постраждалі оператор та кореспондентка пропагандистського телеканалу НТВ написали заяву до місцевої "поліції", але там порушувати кримінальну справу проти найманців Рамзана Кадирова відмовилися.

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"Кадировці" в окупованому Мелітополі (Запорізька область) побили оператора НТВ та зґвалтували російську журналістку-пропагандистку. Документ, з яким потерпілі звернулися до СК РФ, опублікували в телеграм-каналі "Шукай своїх" (інтернет-проєкт для ідентифікації полонених та загиблих солдатів армії Російської Федерації у російсько-українській війні 2022 року) Створено радником міністра внутрішніх справ України Віктором Андрусівом. Ведуть журналісти Володимир Золкін та Дмитро Карпенко, — ред.).

Згідно з опублікованим документом, оператор Артем Єпіфанов та кореспондентка Ольга З. – співробітники російського телеканалу НТВ. Обидва отримали редакційне завдання і, порушивши правила перетину кордону, незаконно приїхали до окупованого ЗС РФ українського міста.

У вівторок, 17 січня, пропагандисти вечеряли в ресторані готелю "Воронцовський", коли до них підійшли чоловіки у камуфляжній формі та назвалися бійцями так званого батальйону "Ахмат" (батальйон найманців, сформований у вересні 2022 року за наказом союзника Володимира Путіна Кадирова, — ред.).

Між окупантами та журналістами виник конфлікт. У результаті "кадировці" побили оператора та зґвалтували жінку-журналістку.

Постраждалі звернулися до окупаційної адміністрації та "поліції". Проте у порушенні кримінальної справи їм відмовили.

Зауважимо, що співробітницю НТВ Ольга З. раніше внесли до бази даних "Миротворця" за роботу над пропагандистськими сюжетами з окупованого ЗС РФ Донецька. До бази даних внесено також оператора Артема Єпіфанова за антиукраїнську пропаганду та свідоме порушення державного кордону України для відвідування окупованого російськими військовими Донецька.

[ + – ] Звернення до СК РФ постраждалих від "кадировців" журналістів-пропагандистів

Нагадаємо, на початку січня мобілізований російський військовий повісився після зґвалтування "кадировцями". З ним була записка, адресована його дружині. У ній зокрема повідомлялося, що чеченські бійці з батальйону "Ахмат" на лінії фронту "заправляють" росіянами, вимагають у них гроші і навіть ґвалтують.

Фокус також писав, що у вересні 2022 року правоохоронці встановили щонайменше п'ять випадків зґвалтування російськими солдатами дітей віком від 4 до 16 років. За словами генпрокурора України, таких воєнних злочинів скоєно на окупованих територіях набагато більше.