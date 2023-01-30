В Мелитополе "кадыровцы" изнасиловали и избили пропагандистов росТВ, — СМИ (фото)

Пострадавшие оператор и кореспондентка пропагандистского телеканала НТВ написали заявление в местную "полицию", но там возбуждать уголовное дело против наемников Рамзана Кадырова отказались.

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"Кадыровцы" в оккупированном Мелитополе (Запорожская область) избили оператора НТВ и изнасиловали российскую журналистку-пропагандистку. Документ, с которым потерпевшие обратились в СК РФ, опубликовали в Телеграм-канале "Ищи своих" (интернет-проект для идентификации пленных и погибших солдат армии Российской Федерации в российско-украинской войне 2022 года. Создан советником министра внутренних дел Украины Виктором Андрусивом. Проект ведут журналисты Владимир Золкин и Дмитрий Карпенко, — ред.).

Согласно опубликованному документу, оператор Артем Епифанов и корреспондентка Ольга З. — сотрудники российского телеканала НТВ. Оба получили редакционное задание и, нарушив правила пересечения границы, неаконно приехали в оккупированный ВС РФ украинский город.

Во вторник, 17 января, пропагандисты ужинали в ресторане отеля "Воронцовский", когда к ним подошли мужчины в камуфляжной форме и назвались бойцами так называемого батальона "Ахмат" (батальон наемников, сформированный в сентябре 2022 года по приказу союзника Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова, — ред.).

Между оккупантами и журналистами возник конфликт. В результате "кадыровцы" избили оператора и изнасиловали женщину-журналистку.

Пострадавшие обратились в оккупационную администрацию и "полицию". Однако в возбуждении уголовного дела им отказали.

Заметим, что сотрудница НТВ Ольга З. ранее была внесена в базу данных "Миротворца" за работу над пропагандистскими сюжетами из оккупированного ВС РФ Донецка. В базу данных внесен также и оператор Артем Епифанов за антиукраинскую пропаганду и сознательное нарушение государственной границы Украины для посещения оккупированного российскими военными Донецка.

[ + – ] Обращение в СК РФ пострадавших от "кадыровцев" журналистов-пропагандистов

Напомним, в начале января мобилизованный российский военный повесился после изнасилования "кадыровцами". При нем была записка, адресованная его жене. В ней, в частности, сообщалось, что чеченские бойцы из батальона "Ахмат" на линии фронта "заправляют" россиянами, вымогают у них деньги и даже насилуют.

Фокус также писал, что в сентябре 2022 года правоохранители установили как минимум пять случаев изнасилования российскими солдатами детей в возрасте от 4 до 16 лет. По словам генпрокурора Украины, подобных военных преступлений было совершено на оккупированных территориях намного больше.