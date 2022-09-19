Установлено 5 случаев изнасилования россиянами детей в возрасте от 4 до 16 лет, — генпрокурор

Для выяснения обстоятельств военных преступлений следователям и психологам, по словам Андрея Костина, приходится работать с детьми в специальных "зеленых комнатах".

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В уголовных производствах установлены как минимум пять случаев изнасилования российскими солдатами детей в возрасте от 4 до 16 лет. Об этом в интервью изданию "Левый берег" заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

По его словам, в рамках начатых уголовных производств установлены как минимум пять случаев изнасилования солдатами ВС РФ детей в возрасте от 4 до 16 лет.

Андрей Костин отметил, что подобных военных преступлений было совершено на оккупированных территориях намного больше. Для выяснения обстоятельств следователям и психологам приходится работать с детьми в специальных "зеленых комнатах".

"Установлено пятеро детей в возрасте от 4 до 16 лет, ставших жертвами этой категории военных преступлений. Работаем с детьми при непосредственном участии психолога — он вне визуального наблюдения ребенка, но всячески помогает. Это сложно, но в некоторых случаях есть показания, которые могут быть использованы в качестве доказательств в этих уголовных производствах", — продолжил генпрокурор в общении с журналистами.

В Офисе генерального прокурора, по словам Костина, сейчас находится несколько десятков производств, связанных с совершением оккупантами сексуальных преступлений. Для расследования таких дел было создано специальное управление и расширен штат прокуроров. Андрей Костин добавил, что сексуальное насилие во время войны — специфическое и очень чувствительное направление деятельности, которое требует от специалистов определенной подготовки.

"Любые преступления сексуального характера характеризуются очень высоким уровнем латентности, извиняюсь за это слово, поскольку это — юридический термин. Их совершается гораздо больше, чем об этом известно хотя бы потому, что многие просто не хотят по разным причинам коммуницировать. Поэтому мы можем опираться только на те факты, по которым у нас есть определенные заявления и по которым даются определенные показания", — резюмировал Костин, комментируя расследование случаев изнасилования солдатами ВС РФ мирных граждан.

Стоит отметить, что одной из причин увольнения бывшего омбудсмена Людмилы Денисовой было расследование военных преступлений сексуального характера. По словам экс-генпрокурора Ирины Венедиктовой, Уполномоченная Верховной Рады по правам человека не передавала следователям информацию об изнасилованиях.

Сам Андрей Костин после назначения на должность генпрокурора сообщал, что доказательства военных преступлений ВС РФ должны быть "пуленепробиваемыми".