Денисова не передавала следователям данные об изнасилованиях, — Венедиктова

По словам генпрокурора, экс-омбудсмен отправляла правоохранителям письма с нормами международного законодательства, которые нарушали солдаты ВС РФ.

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Бывшая омбудсмен Людмила Денисова, которую Верховная Рада отправила в отставку 31 мая, не передавала следователям материалы относительно изнасилований, совершенных российскими военнослужащими в Украине. Об этом в комментарии "Бабелю" заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

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По ее словам, Людмила Денисова не передавала правоохранителям материалы об изнасилованиях, о которых информировала в социальных сетях. Вместо этого, как отмечает Венедиктова, бывший омбудсмен отправляла письма с нормами международного законодательства, которые нарушали российские военнослужащие.

Генеральный прокурор в общении с журналистами не смогла назвать точное количество производств относительно сексуального насилия, который на сегодняшний день официально зарегистрированы, но напомнила, что военные преступления не имеют срока давности.

По словам Венедиктовой, при расследовании таких случаев важно, чтобы жертвы чувствовали себя защищенными и могли рассказывать силовикам все детали инцидентов.

На уточняющий вопрос журналистов о том, какие возникают сложности изучения военных преступлений в условиях продолжающихся боевых действий, генпрокурор ответила: "Когда невозможна медицинская экспертиза — мы можем провести другие экспертизы, которые также свидетельствуют о преступлении. Это могут быть психиатрическая экспертиза и показания свидетелей".

Напомним, 31 мая стало известно, что в Верховной Раде собрали необходимое количество подписей для отставки омбудсмена Людмилы Денисовой.

В обед, 31 мая, Верховная Рада поддержала отставку Уполномоченного парламента по правам человека Людмилы Денисовой. За увольнение омбудсмена свои голоса отдали 234 народных депутата.

Сама Людмила Денисова назвала отставку нарушением Конституции и сообщила, что будет обжаловать свое увольнение в суде.