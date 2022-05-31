Денісова не передавала слідчим дані про зґвалтування, — Венедиктова

За словами генпрокурора, ексомбудсмен надсилала правоохоронцям листи із нормами міжнародного законодавства, які порушували солдати ЗС РФ.

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Колишня пані омбудсмен Людмила Денісова, яку Верховна Рада відправила у відставку 31 травня, не передавала слідчим матеріали щодо згвалтувань, скоєних російськими військовослужбовцями в Україні. Про це у коментарі "Бабелі" заявила генеральний прокурор Ірина Венедиктова.

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За її словами, Людмила Денісова не передавала правоохоронцям матеріали про згвалтування, про які інформувала у соціальних мережах. Натомість, як зазначає Венедіктова, колишня омбудсмен надсилала листи з нормами міжнародного законодавства, які порушували російські військовослужбовці.

Генеральний прокурор у спілкуванні з журналістами не змогла назвати точну кількість проваджень щодо сексуального насильства, які на сьогодні офіційно зареєстровані, але нагадала, що воєнні злочини не мають терміну давності.

За словами Венедіктової, при розслідуванні таких випадків важливо, щоб жертви відчували себе захищеними та могли розповідати силовикам усі деталі інцидентів.

На уточнювальне питання журналістів про те, які виникають складності вивчення воєнних злочинів в умовах тривалих бойових дій генпрокурор відповіла: "Коли неможлива медична експертиза — ми можемо провести інші експертизи, які також свідчать про злочин. Це можуть бути психіатрична експертиза та показання свідків".

Нагадаємо, 31 травня стало відомо, що у Верховній Раді зібрали потрібну кількість підписів для відставки омбудсмена Людмили Денісової.

В обід, 31 травня, Верховна Рада підтримала відставку Уповноваженого парламенту з прав людини Людмили Денісової. За звільнення омбудсмена свої голоси віддали 234 народні депутати.

Сама Людмила Денісова назвала відставку порушенням Конституції та повідомила, що оскаржуватиме своє звільнення в суді.