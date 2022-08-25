Доказательства военных преступлений РФ должны быть "пуленепробиваемыми", – генпрокурор

По словам Андрея Костина, материалы каждого дела, вне зависимости от фактического местонахождения подозреваемых, должны соответствовать всем международным стандартам.

Доказательства в делах о военных преступлениях Российской Федерации в Украине должны быть убедительными в национальных и международных судах. Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Костин.

"Убежден, что материалы каждого дела о военных преступлениях РФ в Украине, независимо от физического присутствия подозреваемых, должны соответствовать лучшим международным стандартам. Доказательства в этих производствах должны быть пуленепробиваемыми – убедительными в национальных и международных судах", – подчеркнул генпрокурор.

Костин также рассказал о своей беседе с известной британской юристкой Амаль Клуни, входящей в оперативную группу Legal Task Force. Международная группа правозащитников с марта сотрудничает с украинскими прокурорами, помогая координировать судебные дела о военных преступлениях российской стороны.

Как отметил генпрокурор, Legal Task Force и непосредственно Амаль Клуни оказывают экспертно-консультационную помощь в вопросах международного гуманитарного права, а также поиске механизмов розыска, ареста и направления российских активов на возмещение потерпевшим и государству Украины.

"Мы нашли взаимопонимание и в вопросе координации международной поддержки и формировании мощной команды международных экспертов и партнеров, которые будут единым фронтом выступать для наказания виновных и восстановления справедливости", – подчеркнул Костин.

Напомним, Андрей Костин занимает должность генерального прокурора Украины с 28 июля этого года. Он пришел на замену Ирине Венедиктовой, освобожденной от своих обязанностей 17 июля.

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