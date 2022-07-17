Зеленский назначил и.о. генпрокурора Украины Алексея Симоненко: что о нем известно

Симоненко ранее занимал должность заместителя генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Президент Украины Владимир Зеленский после увольнения Ирины Венедиктовой назначил исполняющим обязанности генерального прокурора Украины Алексея Симоненко. Соответствующий указ опубликован на сайте Главы государства.

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"В соответствии с частью второй статьи 11 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю: Возложить на Симоненко Алексея Юрьевича исполнение обязанностей Генерального прокурора", — говорится в документе.

Что известно о новом Генпрокуроре

46-летний Алексей Симоненко уроженец г. Чугуев, Харьковской области. В 1998 году окончил Национальную юридическую академию в Харькове, после чего начал свою карьеру стажером в должности помощника прокурора. Был следователем прокуратуры Деснянского и Оболонского районов Киева, а с 2006 по 2010 — следователем по особо важным делам следственного отдела управления прокуратуры Киевской области.

С 2010 по 2018 проходил службу в СБУ, с 27 марта 2020 года занимал должность заместителя Генерального прокурора Украины.

В должности заместителя генпрокурора Симоненко подписал ходатайство об аресте пятого президента Украины Петра Порошенко.

Также известно, что Симоненко занесен в базу сайта "Миротворец", как "Соучастник преступлений по фабрикации уголовных дел в отношении заведомо невиновных лиц и соучастник преступлений против Украины и ее граждан".

[ + – ] скрин сайта "Миротворец"

В публикации указано, что Симоненко якобы находясь в сговоре с группой неизвестных лиц принимал участие в фальсификациях по обвинению Порошенко. Более того, назван организатором фабрикации обвинений о государственной измене пятого президента.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский уволил Ирину Венедиктову с поста генерального прокурора Украины. Увольнение состоялось в соответствии с частью второй статьи 11 Закона Украины "О правовом режиме военного положения".

Глава государства в очередном видеообращении пояснил, что кадровые перестановки в Генпрокуратуре связано с многочисленными подозрениями в государственной измене сотрудников прокуратуры и работников СБУ.