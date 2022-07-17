Зеленський призначив в.о. генпрокурора України Олексія Симоненка: що про нього відомо

Симоненко раніше обіймав посаду заступника генпрокурора Ірини Венедіктової.

Президент України Володимир Зеленський після звільнення Ірини Венедіктової призначив виконувачем обов'язків генерального прокурора України Олексія Симоненка. Відповідний указ опубліковано на сайті Глави держави.

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"Відповідно до частини другої статті 11 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" ухвалюю: Покласти на Симоненка Олексія Юрійовича виконання обов'язків Генерального прокурора", — йдеться у документі.

Що відомо про нового Генпрокурора

46-річний Олексій Симоненко уродженець м. Чугуїв Харківської області. 1998 року закінчив Національну юридичну академію в Харкові, після чого почав свою кар'єру стажером на посаді помічника прокурора. Був слідчим прокуратури Деснянського та Оболонського районів Києва, а з 2006 по 2010 — слідчим у особливо важливих справах слідчого відділу управління прокуратури Київської області.

З 2010 по 2018 рік проходив службу в СБУ, з 27 березня 2020 року обіймав посаду заступника Генерального прокурора України.

На посаді заступника генпрокурора Симоненко підписав клопотання про арешт п'ятого президента України Петра Порошенка.

Також відомо, що Симоненка занесено до бази сайту "Миротворець", як "Співучасник злочинів щодо фабрикації кримінальних справ стосовно свідомо невинних осіб та співучасник злочинів проти України та її громадян".

[ + – ] скрін сайту "Миротворець"

У публікації зазначено, що Симоненко, нібито перебуваючи у змові з групою невідомих осіб, брав участь у фальсифікаціях за звинуваченням Порошенка. До того ж, його названо організатором фабрикації звинувачень про державну зраду п'ятого президента.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський звільнив Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора України. Звільнення відбулося відповідно до частини другої статті 11 Закону України "Про правовий режим воєнного стану".

Глава держави у черговому відеозверненні пояснив, що кадрові перестановки у Генпрокуратурі пов'язані з численними підозрами у державній зраді співробітників прокуратури та працівників СБУ.