Є дуже серйозні запитання. Зеленський пояснив звільнення Баканова та Венедіктової

Сотні співробітників прокуратури та десятки працівників СБУ підозрюються у колаборації та державній зраді. Президент заявив, що відповідальність за це, зокрема, лежить й на керівниках цих відомств.

Президент України Володимир Зеленський записав нове звернення, в якому пояснив кадрові перестановки у Генпрокуратурі та звільнення голови СБУ.

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Своє звернення глава держави розпочав із нагадування про затримку співробітниками ДБР та СБУ колишнього начальника ГУ СБУ в Автономній Республіці Крим Олега Кулініча.

"Цю особу було звільнено мною з посади ще на початку повномасштабного вторгнення, і як бачимо, те рішення було абсолютно виправданим. Зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру в державній зраді. Усі його злочинні дії задокументовані".

За словами Зеленського, вчинкам затриманого буде надано юридичну оцінку, а разом з ним будуть відповідати перед законом усі, хто входив до складу злочинного угруповання, яке працювало на користь РФ: передача ворогові таємної інформації, та інші факти співпраці з російськими спецслужбами.

"Станом на сьогодні зареєстровано 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності працівників органів прокуратури, органів досудового розслідування, інших правоохоронних органів. У 198 кримінальних провадженнях відповідним особам повідомлено про підозру. Зокрема, понад 60 працівників органів та СБУ залишилися на окупованій території й працюють проти нашої держави. Такий масив злочинів проти основ національної безпеки держави та зв'язку, що зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії, викликають дуже серйозні питання відповідним керівникам. Кожне з таких питань отримає належну відповідь", — сказав він.

Президент також згадав про те, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура України досі без керівника.

"Хочу, щоб мене сьогодні почули всі, від кого залежить надзвичайно чуйне питання призначення керівника САП. Моя позиція як президента України: конкурс, який відбувся, має привести до абсолютно логічного рішення про призначення нового керівника. Відповідну людину обрано, й від конкурсної комісії залежить фіналізація цього рішення…. Без повноцінного керівника такої інституції неможливе її повноцінне функціонування. Те саме стосується й Національного антикорупційного бюро України. Термін повноважень попереднього керівника вже минув", — додав він.

Нагадаємо, 17 липня Володимир Зеленський підписав три укази, якими звільнив Ірину Венедіктову, голову ГПУ, поклав її обов'язки на заступника Андрія Симоненка та усунув з посади керівника СБУ Івана Баканова.